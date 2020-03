TIBCO si è aggiudicato il Retail Competency status di Amazon Web Services (AWS)

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, ha annunciato di essersi aggiudicato il Retail Competency status di Amazon Web Services (AWS).

L’aver raggiunto lo status di AWS Retail Competency riconosce TIBCO come membro di APN (AWS Partner Network) in grado di fornire competenze tecniche altamente specializzate e l’expertise derivante da un successo comprovato a favore dei clienti del settore retail. Per ricevere la designazione AWS Competency, i Partner APN devono possedere una lunga esperienza e fornire soluzioni senza soluzione di continuità su AWS.

I Partner AWS Retail Competency hanno ottenuto successo nell’offerta di soluzioni end-to-end su Customer Engagement, Corporate Merchandising e Planning, Supply Chain e Distribuzione, Negozio Fisico, Digitale e Virtuale, Retail Data Science Avanzata, Applicazioni di Business Retail Core e Practice di Consulenza per il Retail su AWS.

Gli AWS Retail Competency Partner vengono sottoposti a un processo rigoroso di valutazione da parte di AWS, per assicurarne l’allineamento con le best practice di AWS al fine di costruire un’infrastruttura per il retail sicura, ad alte prestazioni, resiliente ed efficiente – al fine di offrire ai clienti un’elevata sicurezza nel momento in cui assumono decisioni.

“Questo annuncio si sposa con il desiderio dei nostri clienti retail, che aspirano continuamente a fare un uso più aggressivo del cloud come mezzo per ottenere insight sui clienti, gestire i loro dati e fornire ai loro team in modo efficace le risorse necessarie per ottenere successo nel business”, ha affermato Fred Studer, Chief Marketing Officer di TIBCO. “Inoltre, il team TIBCO è dedicato ad aiutare le aziende retail a raggiungere i propri obiettivi tecnologici sfruttando l’agilità, l’ampiezza dei servizi disponibili e l’estrema innovazione offerta da AWS”.

La piattaforma TIBCO Connected Intelligence pone le basi per un business digitale consentendo ai clienti di trasformare la propria azienda, sfruttando il valore dei propri dati in qualsiasi situazione, per chiunque e ovunque, in tempo reale, con insight actionable e intelligence. Costituisce le fondamenta di un ecosistema di business e connette API, app, visual analytics, machine learning e altro. In breve, si tratta di una piattaforma unica che assicura che un cliente possa connettere, unificare e prevedere pattern, comportamenti e aspettative dei clienti senza soluzione di continuità, sia on-premises che in cloud.