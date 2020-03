Dal Trentino un esempio professionale. Dotazione digitale e culturale

Francesco Salvetta ha modellato il suo studio sulla sua cultura personale, sulla visione olistica delle imprese sue clienti, sulla dedizione alle start up e sulla sua dotazione digitale targata Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è un partner tecnologico importante per lo Studio Salvetta.

“Tutto quello che è necessario per la cura del cliente ce lo fornisce Wolters Kluwer Italia, dagli applicativi per la contabilità di base all’archiviazione telematica, dal portale collaborativo alla piattaforma digitale per la gestione efficace di contabilità, dichiarazioni e bilancio, alla fatturazione elettronica e alla dematerializzazione documentale e conservativa dei registri fiscali e del libro giornale oltre che dei dichiarativi.” – Francesco Salvetta, commercialista in Trento, fa della partnership con Wolters Kluwer Italia un fondamento della sua professione – “Tutto è applicato per la soddisfazione del cliente in termini di efficienza sugli adempimenti e tutto è utilizzato per l’analisi e la consulenza manageriale. Limitiamo il coinvolgimento della clientela al minimo, ma sfruttiamo quei momenti, ad esempio la raccolta della firma sui dichiarativi, per rendere consapevole il cliente del lavoro dello Studio. Proprio l’automazione e la trasformazione digitale rende lo Studio così efficiente da non far percepire al cliente il lavoro che invece c’è e che resterà anche in futuro. Diversa è la condizione del commercialista come consulente. Qui il rapporto è diretto tra commercialista e imprenditore e la nostra prerogativa è quella di non affiancare il cliente in battaglie inutili ma di creare un clima collaborativo per sviluppare una capacità di analisi possibilmente neutra e non emotivamente coinvolta. Il CFO, ed è quello il mio ruolo per tante PMI locali che un CFO non se lo possono permettere all’interno dell’azienda, dev’essere un’analista, dev’essere un visionario, dev’essere creativo, deve avere ampiezza mentale. Per questo deve conoscere i dati dell’azienda e li deve saper analizzare e interpretare. Cosa che ci riesce benissimo grazie ai software di casa Wolters Kluwer Italia.”

Lo Studio Salvetta conta oltre tre quarti della propria clientela nell’area imprenditoriale, una metà fatta da imprese private e l’altra composta da imprese ed enti della PA provinciale e comunale, a questo si aggiungono importanti incarichi di revisione, vigilanza e partecipazioni a collegi sindacali.

Quello che contraddistingue Francesco Salvetta è l’apertura mentale e gli interessi personali e culturali che ha maturato e che gli consentono una visione olistica del suo cliente non limitata all’ottica del commercialista.

“Sono interessato alle dinamiche tra individui e di conseguenza anche a quelle che gli individui trasferiscono a livello di enti. Mi insegnano molto e quello che imparo posso adoperare anche nella mia professione. Non siamo fatti esclusivamente di numeri. Nel business ci sono gli uomini e le dinamiche dei rapporti. Conoscerli e avere esperienze dei rapporti aiuta non poco le attività consulenziali.”

Dal 2012 Francesco Salvetta è anche mediatore civile e commerciale iscritto alla Camera di Commercio di Trento. La mediazione civile e commerciale è un rimedio alternativo a quello giudiziario e tende alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia riguardante diritti civili.

L’esperienza che Francesco Salvetta ha accumulato in questo ruolo ha incrementato la sua elasticità mentale e l’adattabilità a situazioni complesse, a tutto beneficio della sua attività consulenziale agli imprenditori.

Attività consulenziale che dev’essere sostenuta da un funzionamento molto preciso e puntuale dello Studio. Precisione e puntualità che poggiano solidamente sulle strutture digitali.

“Da tantissimi anni Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia mi affianca in tutte le mie necessità digitali. Ho strutturato lo Studio in modo da poter efficientare al massimo ogni attività e offrire alla clientela il valore aggiunto della efficacia e della velocità. Tutte possibilità che mi sono offerte dagli applicativi e dalle soluzioni del nostro partner tecnologico.”

La collaborazione tra clientela e Studio è garantita da webdesk, un contenitore di servizi e di comunicazioni perfettamente integrato con le soluzioni gestionali di Wolters Kluwer Italia in uso presso lo Studio Salvetta.

Grazie a webdesk lo Studio ed i propri utenti possono scambiarsi documenti, comunicare e raccogliere dati tramite una semplice connessione a Internet. Basta un semplice clic per avviare la condivisione istantanea delle informazioni e dei documenti e i dati inseriti nei servizi disponibili in webdesk sono già pronti per essere importati negli applicativi Wolters Kluwer Italia, quali ad esempio servizi comuni, fiscali, contabili, paghe. Per suo verso lo Studio ha la possibilità con un solo click di condividere documenti e informazioni contenuti all’interno degli applicativi gestionali, con i propri clienti. L’integrità di documenti e i dati presenti all’interno del portale è garantita dagli elevatissimi standard di sicurezza certificati Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che proteggono da virus o manomissioni.

Wolters Kluwer Italia ha dotato lo Studio Salvetta di applicativi moderni ed efficienti per automatizzare al massimo tutte le operazioni contabili, dichiarative e di bilancio. Grazie all’automazione lo Studio Salvetta può offrire servizi innovativi e grazie alle funzioni di collaborazione digitale, proprie delle soluzioni Wolters Kluwer Italia, Francesco Salvetta e il tuo team sono in grado di proporre ben di più degli adempimenti.

L’automazione, la trasformazione digitale e la dematerializzazione targate Wolters Kluwer Italia hanno consentito a Francesco Salvetta di distinguersi per offerta consulenziale innovativa e a alto valore aggiunto.