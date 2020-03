Lenovo avvia una partnership strategica con SentinelOne

L’obiettivo è potenziare ThinkShield con funzionalità di Endpoint Security basate su intelligenza artificiale

Lenovo e SentinelOne hanno annunciato una partnership per integrare la piattaforma autonoma di endpoint protection di SentinelOne nel portfolio di sicurezza Lenovo ThinkShield.

In questo modo i clienti di Lenovo potranno acquistare i propri dispositivi con SentinelOne integrato, in modo da avere prevenzione in tempo reale, ActiveEDR, sicurezza IoT e protezione dei carichi di lavoro in cloud grazie alla Behavioral AI (intelligenza artificiale basata sui comportamenti) brevettata da SentinelOne.

La sicurezza in fase di progetto è la base su cui Lenovo costruisce il proprio portfolio ThinkShield per proteggere i clienti con le soluzioni endpoint più sicure.

Prevedere oggi gli attacchi di domani

In base all’accordo, SentinelOne diventa un componente chiave dell’offerta di sicurezza Lenovo ThinkShield per le workstation, i server, i carichi di lavoro in cloud e i dispositivi IoT, che potranno difendersi autonomamente e in tempo reale dagli attacchi informatici.

I moduli brevettati e basati su intelligenza artificiale (AI) di SentinelOne saranno presenti su ciascun dispositivo per prevedere oggi gli attacchi di domani e consentire immediatamente l’autoriparazione da eventuali danni derivanti da attacchi.

La Behavioral AI di SentinelOne sostituisce del tutto gli antivirus e fornisce funzioni di prevenzione, rilevazione, risposta e ricerca in tempo reale di malware noti e non.

Come riferito in una nota ufficiale da Tomer Weingarten, CEO e Cofondatore di SentinelOne: «In veste di leader nel mercato dei PC, Lenovo è una scelta primaria a livello globale per le esigenze di computing e datacenter delle imprese. Hanno bisogno della migliore protezione e visibilità possibile, poiché i loro dispositivi sono in prima linea nella lotta contro i cyber-criminali. Siamo felici di fornire Lenovo con la tecnologia che darà loro un vantaggio nella sicurezza, rafforzando gli endpoint con la possibilità di prevenire, rilevare e rispondere in autonomia ai rischi alle minacce di oggi senza impattare sulle prestazioni dei dispositivi».

Per Christian Teismann, President, PC and Smart Devices Business di Lenovo: «In Lenovo la sicurezza inizia con la progettazione e prosegue attraverso la supply chain, la consegna e l’intero ciclo di vita del dispositivo. La partnership con SentinelOne aggiunge un nuovo livello alla nostra offerta di sicurezza ThinkShield, proteggendo i dispositivi endpoint dei nostri clienti dai sofisticati cyber-criminali di oggi e rimanendo sempre un passo avanti rispetto alla minaccia che rappresentano».

Per Nima Baiati, global director e GM, Cybersecurity Solutions, Intelligent Devices Group di Lenovo: «L’endpoint è sempre di più il vettore utilizzato per gli attacchi informatici; questo è particolarmente vero considerando che la digital transformation continua a spostare i parametri di come e dove viene svolto il lavoro. Una delle leve portanti della nostra strategia Smarter Technology for All sono le soluzioni endpoint sicure. La partnership strategica fra Lenovo e SentinelOne consente ai nostri clienti enterprise di avere la migliore protezione degli endpoint, oggi potenziata dall’AI contestuale».