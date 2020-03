Kinoa offre gratuitamente a tutte le amministrazioni italiane DESI il primo assistente virtuale per rimanere aggiornati sull’emergenza Coronavirus

DESI è uno strumento a disposizione dei cittadini per avere informazioni veloci e verificate in maniera rapida

Kinoa – Start up tecnologica di Firenze – ha realizzato DESI, un’assistente virtuale dotato di Intelligenza artificiale che offre a tutti gli utenti informazioni in tempo reale sull’emergenza Coronavirus e i comportamenti da seguire in ottemperanza del decreto ministeriale #IoRestoaCasa.

Cosa è DESI

DESI è uno strumento a disposizione dei cittadini per avere informazioni veloci e verificate in maniera rapida.

È anche uno strumento che permette alle pubbliche amministrazioni di comunicare in maniera innovativa e interattiva solo le informazioni corrette, arginando fake news, allarmismi e fughe di notizie.

Cosa si può chiedere a DESI

DESI risponde a dubbi su misure e comportamenti da attuare alla luce delle disposizioni governative. Risponde inoltre a perplessità e domande sulle azioni da compiere per difendere la salute propria e altrui. DESI può essere anche ottimizzato in modo da rispondere a esigenze specifiche di una comunità territoriale.

Come si attiva DESI

DESI può essere attivato gratuitamente per gli enti pubblici che ne facciano richiesta e che vogliano implementarlo sul proprio sito web.

➔ Maggiori informazioni: https://www.kinoa.tech/coronavirus/

➔ Per richiedere l’attivazione: emergenza-coronavirus@kinoa.tech

Interazione uomo macchina

DESI non vuole fornire un supporto di tipo psicologico né sostituirsi in alcun modo all’interazione umana, è per questo che le amministrazioni che lo richiedono possono inserire i riferimenti dei centralini attivati dai vari distaccamenti locali per dare supporto ai cittadini.

“Sono convinto che l’Intelligenza Artificiale possa rivelarsi una tecnologia di grande supporto in questo preciso momento storico e il chatbot di Kinoa ne è un buon esempio – commenta Piero Poccianti, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) –. L’auspicio è che vengano sviluppati altri strumenti e proposte in questa direzione perché oggi più che mai è fondamentale mettere a disposizione strumenti gratuiti o a basso costo per comunicare, analizzare i dati e aiutare le persone, il personale sanitario e i decisori politici. Collaborazione ed inventiva sono infatti gli elementi chiave dell’unica strategia vincente per superare le difficoltà”.

“Anche Cittadinanzattiva sta cercando di dare il proprio contributo in termini di informazioni validate e chiare ai cittadini anche attraverso uno spazio web sul nostro sito e i diversi strumenti social”, ha dichiarato Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva “, la possibilità di offrire risposte anche attraverso un assistente intelligente è sicuramente una opportunità per andare incontro ai tanti dubbi che i cittadini ci stanno ponendo in queste ore e abbiamo accolto da subito la possibilità che ci ha offerto Kinoa con questa sua idea”.