HPE Small Business Solutions: soluzioni IT sicure in abbonamento mensile

Con meno di 20 dollari al mese il nuovissimo HPE ProLiant Gen10 Plus MicroServer è a disposizione di piccole aziende e sedi remote

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato nuove HPE Small Business Solutions, tecnologie di semplice configurazione, altamente sicure e automatizzate grazie alle quali piccole aziende e sedi remote potranno concentrarsi più facilmente sulla propria crescita e sulla trasformazione digitale.

Le nuove HPE Small Business Solutions mettono ora a disposizione il sistema di nuova generazione HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus, contraddistinto da capacità all’avanguardia per l’automazione, la gestione remota e la sicurezza e dotato di processori Intel Pentium e Intel Xeon.

Il nuovo HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus pesa solamente 4,5 kg ed è grande solo un terzo rispetto ai server esistenti sul mercato, per poter essere spostato e installato in ambienti di qualsiasi dimensione.

Il nuovo HPE MicroServer, delle dimensioni di un normale libro di testo, è significativamente più economico rispetto alle altre proposte disponibili sul mercato costando, a meno di 20 dollari al mese, tanto quanto un abbonamento ai servizi di streaming di film e TV ed essendo facile da configurare quanto uno smartphone.

Partner e clienti possono scegliere il nuovo HPE MicroServer come punto di ingresso verso HPE Small Office Deployment, una soluzione office-in-a-box che fornisce le fondamenta tecnologiche complete necessarie a un ufficio di piccole dimensioni. La soluzione comprende la famiglia di access point Wi-Fi Aruba Instant On per ambienti interni ed esterni appositamente creati per le piccole imprese, HPE RDX Removable Disk System per scalare facilmente il backup dello storage e dei file locali, e supporto per il recovery.

Oltre alle proprie soluzioni di livello enterprise, HPE accelera anche la trasformazione digitale delle PMI attraverso un ecosistema di partner capaci di creare customer experience di sicuro impatto e con il supporto fornito da HPE Financial Subscription Services, un programma che offre servizi di pagamento flessibili per poter adottare facilmente le tecnologie HPE a fronte di un costo fisso mensile.

Soluzioni PMI per una varietà di partner e clienti

Il mercato delle PMI rimane una delle principali priorità per le attività di canale di HPE, essendo riconosciuto come un’area nella quale i partner necessitano di differenti tool e architetture di riferimento allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche di questa clientela.

HPE fornisce ai partner l’accesso a un programma di enablement tecnico e commerciale appositamente studiato per le PMI, oltre che a opportunità di formazione e collaborazione come HPE Tech Pro Community, una community esclusiva focalizzata sul perfezionamento delle competenze tecniche dei solution architect partner.

HPE investe risorse significative per incentivare i partner e metterli nelle condizioni di rispondere alle esigenze delle PMI migliorando nel contempo l’esperienza e la facilità di fare business tanto per i partner quanto per i clienti. HPE MicroServer è una prova di questo impegno e permette ai partner di accelerare il percorso dei clienti verso la trasformazione digitale avvantaggiandosi di tecnologie avanzate proposte con un nuovo modello di abbonamento mensile.

Come riferito in una nota ufficiale da Tim Peters, vice president e general manager, Global SMB & Mid-Market di HPE: “Siamo impegnati ad aiutare le piccole aziende a innovare, servire i loro clienti e promuovere crescita e trasformazione digitale attraverso tecnologie di livello enterprise che risolvano le specifiche esigenze IT delle PMI in termini di competenze, budget e spazio. Il design del nostro nuovo HPE MicroServer e il modello strategico del listino sono stati ispirati dalle PMI nostre clienti per andare incontro alle loro aspettative con le soluzioni più economiche, sicure e facili da gestire in grado di supportare tutte le loro operazioni di business”.

