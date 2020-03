Esplosione di malware evasivo negli ultimi tre mesi del 2019

Una completa infografica sintetizza al meglio le evidenze contenute nell’ultimo Report.

Come riferito in una nota ufficiale da Corey Nachreiner, chief technology officer di WatchGuard: «Le nostre scoperte relative al quarto trimestre 2019 mostrano che gli attori delle minacce evolvono costantemente i loro metodi di attacco. Con oltre i due terzi del malware che si presentano in formato ‘offuscato’ per superare le difese basate sulla firma e innovazioni come adware Mac in aumento, le aziende di tutte le dimensioni devono investire in più livelli di sicurezza. La tecnologia avanzata anti-malware basata sull’intelligenza artificiale o sul comportamento e una solida protezione dal phishing come il filtro DNS sono particolarmente cruciali».