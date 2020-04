Trend Micro è Leader Forrester nella Enterprise Detection and Response

Trend Micro XDR riconosciuta come “leader” all’interno del report “The Forrester Wave: Enterprise Detection and Response, Q1 2020”

Trend Micro ha annunciato di essere stata riconosciuta come “leader” all’interno del report “The Forrester Wave: Enterprise Detection and Response, Q1 2020”.

Considerando 14 criteri di valutazione circa i fornitori di enterprise detection and response (EDR), Forrester ha valutato 12 vendor competitor in tre aree distinte: offerta corrente, strategia e presenza sul mercato.

Trend Micro ha raggiunto il punteggio più alto possibile nelle categorie di “endpoint telemetry”, “security analytic”, “product vision”, “performance”, “enterprise client” e “product line revenue”.

Secondo uno studio del Ponemon Institute, il 68% delle organizzazioni è stata vittima di attacchi endpoint nel 2019 e il costo medio di ogni violazione ha raggiunto i 9 milioni di dollari. I cyber criminali continuano a evolversi di pari passo con la tecnologia ed è quindi necessaria una protezione migliore, che espanda le capacità di detection and response a più livelli di security, con l’obiettivo di dare una visibilità maggiore alle attività sospette.

Ad esempio, nel momento in cui il phishing è uno strumento molto efficace per colpire le aziende, Trend Micro integra la detection and response all’interno di endpoint ed email per ottenere più informazioni utili. Osservando la principale fonte delle minacce, gli analisti possono risalire alla cronologia dell’attacco e identificare le parti colpite, contenere la minaccia e bloccare la diffusione.

Trend Micro implementa una protezione che va oltre gli endpoint ed offre una detection and response attraverso i vari livelli dell’infrastruttura, ovvero email, workload cloud e reti, per offrire una visibilità completa degli attacchi. Il risultato è la nuova piattaforma Trend Micro XDR.

Non a caso, Forrester riconosce l’offerta Trend Micro in diverse aree:

“Trend Micro ha un approccio forward-thinking ed è una scelta eccellente per le organizzazioni che vogliono centralizzare la reportistica e la detection grazie a XDR, ma hanno meno capacità interne di threat hunting”

“Trend Micro offre funzionalità XDR impattanti” “In ogni parte del mondo i clienti apprezzano il supporto che hanno da Trend Micro”

“Una caratteristica molto importante del prodotto EDR di Trend Micro è quella di evidenziare gli indizi degni di nota durante un’analisi di root cause. Questi indizi forniscono suggerimenti per la caccia alle minacce e per identificare tutti gli spostamenti dei cyber criminali”.

Trend Micro ha ricevuto il punteggio più alto possibile per:

Endpoint telemetry

Security analytic

Product Vision

Performance

Enterprise client (Nella categoria market presence)

Product line revenue

Come riferito in una nota ufficiale da Salvatore Marcis, Technical Director Trend Micro Italia: «La nostra soluzione XDR consente una visibilità e delle analisi che sarebbero altrimenti impossibili. Crediamo che questo riconoscimento come leader nella EDR sottolinei l’importanza di semplificare e accelerare il rilevamento e la risposta alle minacce, che sono i benefici della nostra offerta XDR, insieme alla nostra vision di offrire sempre le soluzioni più complete ai nostri clienti».