Pure Storage porta la collaborazione con SAP a livelli ancor più ampi

Pure Storage ha raggiunto il livello Platinum nel programma SAP PartnerEdge in qualità di partner tecnologico globale SAP

Pure Storage e SAP hanno reso noto di aver consolidato ulteriormente la loro partnership tecnologica. Nello specifico, Pure Storage ha annunciato di aver raggiunto il livello Platinum nel programma SAP PartnerEdge in qualità di partner tecnologico globale SAP.

La soluzione FlashArray di Pure Storage, certificata per SAP HANA, offre un valore significativo ai clienti e ai fornitori di servizi che gestiscono workload SAP mission critical. L’espansione della partnership di Pure con SAP permetterà ai clienti di ottenere migliori risultati di business attraverso un supporto tecnico congiunto, centri di consulenza e integrazioni tecnologiche avanzate tra le due aziende in ambito di intelligent enterprise, SAP S/4HANA, cloud computing, storage e virtualizzazione.

A margine dell’annuncio, Michael Sotnick, Vice President, Partners, Alliances and Business Development di Pure Storage, ha fatto sapere che: «In qualità di partner tecnologico globale, Pure Storage è entusiasta di portare la collaborazione con SAP a livelli nuovi e ancor più ampi. In Pure abbiamo costruito la nostra reputazione sull’innovazione, sulle prestazioni e sull’eccezionale customer service. Non vediamo l’ora di creare un framework per una più profonda integrazione e collaborazione tra le nostre piattaforme evergreen e i prodotti e le tecnologie leader a livello mondiale di SAP».

Per Marc Rolfe, Senior Vice President, Global Business Development and Ecosystems, SAP: «La partnership tecnologica a livello globale che abbiamo deciso di ampliare con Pure Storage dimostra il valore dell’ecosistema customer-focused di SAP e la stretta collaborazione con i partner che hanno il potenziale per garantire valore immediato attraverso una moltitudine di applicazioni ed esigenze. Insieme, puntiamo a ottenere risultati migliori, profitti più consistenti e rapidi processi di innovazione per i nostri clienti».