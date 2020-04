Palo Alto Networks pronta per acquisire anche CloudGenix

Obiettivo dichiarato: estendere la più completa piattaforma di Secure Access Service Edge (SASE)

Palo Alto Networks ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di CloudGenix, provider di punta nel settore del cloud-delivered SD-WAN.

Parliamo di una realtà che vanta approssimativamente 250 clienti, la maggior parte dei quali fa parte della lista Fortune 100, comprese diverse aziende nel settore sanitario, retail, manufatturiero, finanziario, tech. CloudGenix è stata nominata 2020 Gartner Peer Insights Customers’ Choice for WAN Edge Infrastructure.

Nuove potenzialità per Palo Alto Networks Prisma Access

Con le applicazioni che si trasferiscono sempre più dai grandi data center verso Cloud e SaaS, gli utenti richiedono la possibilità di accedere dovunque si trovino e questo mette le aziende in difficoltà nel gestire gli accessi della forza lavoro. Le attuali soluzioni d’accesso remoto per filiali e retailer sono complesse, costose e spesso insicure. Per supportare al meglio il modello di lavoro attuale, le organizzazioni necessitano di poter accedere ovunque a tutte le applicazioni, tramite un network globale as a service con elevati livelli di sicurezza nel cloud.

Questo è quello che il mercato chiama “Secure Access Service Edge” o SASE.

Palo Alto Networks Prisma Access è la piattaforma SASE più completa sul mercato, in grado di fornire un global cloud network con sicurezza erogata dal cloud a tutti gli utenti. Con questa proposta di acquisizione, Palo Alto Networks integrerà i prodotti cloud-managed SD-WAN di CloudGenix per accelerare l’onboarding avanzato delle filiali remote con Prisma Access. Questa combinazione estenderà la portata della piattaforma Prisma Access SASE, soddisferà i requisiti di trasformazione della rete e della sicurezza e accelererà il passaggio da SD-WAN a SASE.

Come riferito in una nota ufficiale da Nikesh Arora, chairman e CEO, Palo Alto Networks: «Al termine della transazione, la piattaforma combinata fornirà ai clienti un’offerta SASE completa che è la migliore della categoria, facile da implementare, gestita in cloud e fornita come servizio».

Kumar Ramachandran, co-founder e CEO, CloudGenix (che insieme a Mani Ramasamy e Venkataraman Anand ha accettato di collaborare con Palo Alto Networks: «La visione di CloudGenix è stata sempre quella di rivoluzionare le filiali attraverso le reti WAN autonome in cloud. Con CloudGenix, le aziende ottengono un’economia su scala cloud per le filiali con la libertà di utilizzare qualsiasi WAN, qualsiasi cloud e i migliori servizi di infrastruttura. Ringraziamo i nostri clienti per averci reso leader nel settore delle SD-WAN aziendali. Unendo le forze con Palo Alto Networks, accelereremo la nostra capacità di supportare clienti e partner nella loro trasformazione della rete e della sicurezza».

Secondo i termini dell’accordo, Palo Alto Networks pagherà circa 420 milioni di dollari in contanti per l’acquisizione di CloudGenix, che si concluderà nel corso del quarto trimestre di Palo Alto Networks, a condizione che vengano soddisfatte sia le normative sia le consuete condizioni di chiusura.