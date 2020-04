Supernap Italia ospita il SoC di Scai Puntoit

Scai Puntoit, azienda italiana specializzata in ambito sicurezza informatica, infrastrutture, consulting, ha scelto il datacenter SUPERNAP Italia per le sue competenze, gli alti livelli di sicurezza e la sua unicità in quanto building costruito appositamente per questa funzione

SUPERNAP Italia ha stretto un accordo con SCAI Puntoit per ospitare il SOC (Security Operation Center) di SCAI Puntoit, realtà attiva nella cyber security, tecnologie innovative e infrastrutture software e parte del Gruppo SCAI, network di imprese attivo da circa 40 anni nel mondo Ict.

Il SOC di SCAI Puntoit, presenta caratteristiche innovative poiché oltre ai servizi standard classici di un Security Operation Center, mette a disposizione una serie di servizi di security di tipo “advanced” oltre agli innovativi “servizi gestiti” cioè la disponibilità di soluzioni leader mondiali del settore in versione completamente gestita in modo da permettere ai propri clienti di concentrarsi esclusivamente sul proprio business e di non doversi strutturare con personale specializzato.

Il SOC sarà operativo presso SUPERNAP Italia a partire da fine aprile e impiegherà inizialmente 10 persone con l’obiettivo di crescere presto a venticinque.

Perchè Supernap

SCAI Puntoit ha scelto il datacenter di SUPERNAP convinta dal valore di un partner altamente specializzato, con elevate competenze, personale qualificato, carattere internazionale e altissima sicurezza della location. I clienti di SCAI Puntoit verranno gestiti in maniera autonoma e con personale diretto e potranno anche beneficiare di tutti i servizi del datacenter di SUPERNAP.

SUPERNAP Italia è un datacenter di 42.000 metri quadrati, classificato come Tier IV, costruito su un campo di 100.000 metri quadrati, situato a Siziano (PV), appena fuori Milano. Questa posizione strategica consente alla società di sfruttare le eccellenti infrastrutture di telecomunicazione e di alimentazione dell’area; inoltre, fornisce un facile accesso alle principali autostrade, ferrovie ed aeroporti. SUPERNAP Italia offre colocation, alimentazione e connettività. Grazie al suo uso esclusivo di oltre 500 tecnologie brevettate da Switch, garantisce ai clienti un ambiente unico nel suo genere per ospitare la propria infrastruttura in modo sicuro ed efficiente.

Un lungo processo di scouting

Prima di selezionare SUPERNAP per ospitare il suo SOC, SCAI Puntoit ha svolto un lavoro di scouting valutando alcuni competitor sul mercato italiano. Le caratteristiche specifiche di SUPERNAP non hanno tuttavia lasciato spazio a dubbi. “Quello che ci ha convinto è l’affinità dei nostri modelli operativi: siamo entrambi degli specialisti, SUPERNAP dei datacenter, SCAI Puntoit della sicurezza – spiega Giorgio Protti, AD di SCAI Puntoit -. Per noi il futuro passa dalla specializzazione: si fa una cosa sola e la si fa ad altissimo livello. Di SUPERNAP Italia ci ha positivamente colpito anche la competenza e serietà del personale. Non meno rilevante nella nostra scelta – prosegue Protti – SUPERNAP Italia ha una location creata appositamente per ospitare il datacenter, non si tratta di un edificio preesistente riadattato. Ciò assicura il massimo del presidio di sicurezza. Inoltre, SUPERNAP Italia è un datacenter internazionale e per noi questo è importante perché, in prospettiva, vogliamo aprirci al mercato estero. Non da ultimo c’è il rapporto qualità-prezzo dell’offerta, che è stato molto convincente”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da SCAI PuntoIt, specialista della sicurezza digitale: è un nuovo avallo per l’elevata qualità e solidità e per il valore dei servizi offerti dal nostro datacenter – afferma Sherif Rizkalla, CEO di SUPERNAP Italia -. Noi siamo una società focalizzata interamente sulla colocation, indipendente e basata sulla qualità e la competenza delle persone. Il connubio con SCAI Puntoit è vincente: i clienti di SCAI Puntoit portati in SUPERNAP hanno già espresso il loro entusiasmo”.