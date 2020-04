Ricoh: come abilitare il lavoro da remoto

Aspetti tecnologici, organizzativi e culturali confluiscono in un nuovo modo di lavorare destinato a cambiare per sempre il volto delle aziende. Il punto di vista di Ricoh

A cura di Nicola Downing, COO di Ricoh Europe

In questo periodo senza precedenti, il nostro modo di vivere e di lavorare è cambiato radicalmente.

Dai periodi di difficoltà possono nascere nuove opportunità. Si pensi ad esempio al remote working i cui benefici sono ormai noti a tutti. Ma da dove partire? È sufficiente dotare i dipendenti di dispositivi mobili oppure occorre pensare ad altro? Come utilizzare al meglio gli strumenti che consentono di lavorare come se ci trovassimo fianco a fianco?

La continuità del business è una priorità assoluta e pertanto Ricoh vuole supportare le aziende nella trasformazione delle modalità operative. Ora più che mai, occorrono soluzioni rapide da implementare, consulenza e supporto continuo.

L’offerta Ricoh per il remote working include strumenti per la produttività individuale – come tablet, smartphone e il pacchetto Office365 – sistemi per la Collaboration, soluzioni per la sicurezza delle informazioni, per la gestione dei documenti in cloud e per l’automazione dei processi da remoto. Alle tecnologie si aggiungono servizi di assistenza e di supporto agli utenti che riducono l’ulteriore carico di lavoro che il reparto IT deve gestire in situazioni di emergenza.

Una cultura sempre più aperta

L’aspetto culturale è fondamentale per ripensare in modo smart le attività lavorative, tenendo conto dell’innovazione organizzativa necessaria a creare un clima aperto e flessibile. La comunicazione e lo scambio di esperienze non sono mai state così importanti come in questo momento. Gli strumenti per la Collaboration possono aiutare a restare in contatto, a condividere idee, a lavorare insieme esattamente come se ci si trovasse in ufficio.

Una visione a lungo termine

Dalla ricerca Ricoh “The future of work” emerge come i dipendenti europei considerino le tecnologie digitali come una grande opportunità. La maggior parte del campione d’indagine (61%) è convinta che l’impatto delle nuove tecnologie sugli ambienti di lavoro sia assolutamente positivo, consentendo di lavorare con maggiore flessibilità e collaborazione. Quanto appena evidenziato balza in primo piano nell’attuale situazione, ma sarà una costante anche in futuro. Il percorso iniziato oggi va quindi considerato in un’ottica di lungo periodo. È dunque importante scegliere tecnologie e servizi che siano scalabili nel tempo per rispondere ai requisiti attuali e a quelli di domani.

Ci troviamo davvero in un’era di cambiamento. Le aziende si stanno muovendo nella stessa direzione di flessibilità e di agilità per riuscire a fronteggiare la situazione, adottando un nuovo approccio basato sull’innovazione digitale e destinato a perdurare.