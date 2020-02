Grazie al proprio impegno per la responsabilità sociale, Ricoh Company ha ricevuto il rating “Gold” nell’ambito di una analisi condotta da EcoVadis

La valutazione “Gold” da parte di EcoVadis conferma la capacità di Ricoh di raggiungere importanti traguardi sostenibili nel breve e nel lungo periodo e di supportare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

EcoVadis ha analizzato fornitori di 155 Paesi e operanti in 198 settori prendendo in considerazione le iniziative e gli obiettivi raggiunti in aree quali impegno ambientale, condizioni di lavoro, etica e gestione della supply chain.

Ricoh è stata inserita nelle imprese valutate “Top” (il 5% di tutte le aziende analizzate).

Oggi molte aziende si pongono l’obiettivo di migliorare la propria sostenibilità in tutta la supply chain. Le credenziali ambientali diventano quindi un importante criterio di selezione dei fornitori. Sempre più spesso le imprese chiedono a Ricoh dati sulla sostenibilità, inclusa la ricerca di EcoVadis, per avere ulteriori elementi di valutazione nella scelta delle tecnologie.

Il riconoscimento “Gold” attesta l’impegno di Ricoh per la realizzazione di un futuro sostenibile creando dunque valore non solo per le aziende ma anche per la società.