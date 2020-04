Il COVID-19 non ferma ServiceNow

ServiceNow è impegnata nel proteggere e creare nuovi posti di lavoro, mantenere i tirocini digitali e supportare iniziative online per i dipendenti

ServiceNow, specialista nei workflow digitali, ha annunciato il suo impegno nel proteggere e creare nuovi posti di lavoro per l’intero anno in corso.

Nello specifico, l’azienda conta di aumentare di un migliaio il numero di dipendenti impiegati negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, entro la fine del 2020. Ma non solo. Per l’estate che si appropinqua, ServiceNow accoglierà in modalità digitale circa 360 tirocinanti provenienti da vari Paesi per offrire a ciascuno un’esperienza di valore, nonostante i dipendenti continueranno a erogare i propri servizi al sicuro, da casa, almeno fino al prossimo 1 giugno.

In un momento in cui le aziende continuano a fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID-19, l’azienda ha attualmente oltre 11mila dipendenti in tutto il mondo e con questo impegno rinnovato continua a svolgere un ruolo di leader, tra le aziende tech, nella risposta all’emergenza sanitaria in corso, supportando i propri dipendenti e clienti in un momento ricco di sfide e incertezze.

Nel frattempo, sempre ServiceNow, ha anche annunciato il coinvolgimento in The People+Work Connect, un’iniziativa collaborativa online per i dipendenti, che riunisce anche Accenture, Lincoln Financial Group e Verizon, e che connetterà domanda e offerta tra le persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia e le aziende che hanno urgente bisogno di personale.