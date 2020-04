Nasce “CYBEROO Defence for ITALY”

L’iniziativa di Cyberoo offre servizi innovativi di cyber security, Cypeer e CSI, per lo “Smart Working” gratis per tre mesi alle aziende italiane

Cyberoo, Pmi innovativa quotata su AIM Italia, specializzata in cyber security per le imprese, ha annunciato il lancio di “CYBEROO Defence for ITALY”, iniziativa che mette a disposizione delle aziende italiane che ne faranno richiesta, gratuitamente per tre mesi, i servizi innovativi di cyber security, Cypeer e CSI, per lo “Smart Working”.

Si tratta quindi di servizi finalizzati a supportare e garantire un’elevata sicurezza alle attività e connessioni remote, divenute repentinamente imprescindibili per la Business Continuity delle imprese italiane.

Soluzioni e servizi innovativi di proprietà Cyberoo, frutto di grandi investimenti e competenza, che si stanno dimostrando flessibili e adattabili alle maggiori complessità legate allo Smart Working e che sono in grado di affrontare, in modo rapido ed efficace, tanto le problematiche di sicurezza del lavoro in azienda quanto quelle da remoto.

Conformità GDPR per il software “Titaan Atlaas

Sempre in questi giorni, Cyberoo ha inoltre ricevuto l’attestazione di conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) per il software “Titaan Atlaas”, che permette di tenere sotto controllo la gestione dei log e la file integrity anche per aziende in modalità Smart Working.

Titaan Atlaas è un System Behaviour Analyser che raccoglie e correla in un’unica soluzione i log di servizi, applicativi, server virtuali, infrastruttura server e network assets. Tramite l’intelligenza artificiale, il software è in grado di comprendere quando un dispositivo o un applicativo devia dal comportamento usuale, eliminando i “falsi positivi” e permettendo un approccio proattivo volto alla risoluzione del bug prima che esso limiti o impedisca la fruibilità agli utenti del sistema.

Come riferito in una nota ufficiale da Veronica Leonardi, Executive Board Member e CMO di Cyberoo: «Il progetto CYBEROO Defence for ITALY nasce con l’intento di aiutare, come azienda italiana e come italiani, le altre aziende del Paese in questo periodo di straordinaria difficoltà, che le vede operare in Smart Working con crescenti e impreviste problematiche di cyber security. Oggi più che mai l’utilizzo di strumenti innovativi che garantiscano la sicurezza delle connessioni e dell’operatività è opportuno e necessario. L’attestazione di Titaan Atlaas conferma il rispetto dei più rigorosi standard di qualità delle nostre soluzioni e ci pone tra gli operatori più all’avanguardia nel campo della sicurezza informatica».

Il lancio di “CYBEROO Defence for ITALY”, l’attestazione di GDPR Compliance per “Titaan Atlaas”, nuove assunzioni in corso, e prima ancora, partnership tecnologiche e accordi strategici, confermano la piena attività di Cyberoo anche in un periodo di straordinaria emergenza per il Paese.