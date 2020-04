Equinix espande ECX Fabric in sette nuovi mercati EMEA

L’espansione dei servizi in Europa amplia le opportunità di interconnessione globale per le aziende digitali sulla Piattaforma Equinix

Equinix ha annunciato una delle sue più grandi espansioni di Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric), in sette nuovi mercati europei, per aiutare le aziende globali a semplificare le infrastrutture ibride e multicloud.

Con questa espansione del servizio di interconnessione a Barcellona, Bruxelles, Ginevra, Istanbul, Lisbona e Sofia, e che si estenderà ad Amburgo nel secondo trimestre del 2020, le imprese e i fornitori di servizi potranno connettersi con continuità a un ricco ecosistema di cloud, reti, partner e clienti che sono più importanti per le proprie attività digitali.

Mentre i responsabili IT a livello globale rispondono a un mondo sempre più dinamico, che comprende pressioni concorrenziali, richieste crescenti dei clienti, globalizzazione e sfide poste da COVID-19, molti stanno accelerando i propri sforzi di trasformazione digitale e continuano a dare priorità all’adozione di soluzioni ibride e multicloud. In risposta a questo cambiamento del mercato, Equinix sta estendendo il proprio servizio ECX Fabric nella regione EMEA per aiutare le aziende digitali a semplificare le implementazioni ibride multicloud ed espandere le proprie opportunità di interconnessione globale sulla Piattaforma Equinix.

Progettato per supportare le iniziative di trasformazione digitale delle imprese, ECX Fabric è un servizio di interconnessione globale disponibile in 45 mercati strategici che consente alle aziende di scambiare i propri dati on-demand e tra le aree metropolitane attraverso connessioni private. Questa funzionalità consente alle imprese, ai servizi di rete e ai cloud provider di scalare le proprie attività digitali con la stessa rapidità con cui l’economia digitale lo richiede.

ECX Fabric fornisce scalabilità, agilità e connettività su un portale self-service o attraverso API. Usando una singola porta, i clienti di qualsiasi mercato abilitato per ECX Fabric possono creare e gestire connessioni on-demand, in modo consistente a livello globale. Estendendo ECX Fabric da Lisbona in Occidente a Istanbul in Oriente, Equinix rende più semplice per le aziende digitali aumentare la propria reach globale ottenendo un ampio accesso agli ecosistemi di cui hanno bisogno per scalare le proprie attività a livello globale.

Quando l’obiettivo è supportare l’adozione del multicloud

La piattaforma Equinix è una piattaforma dinamica di data center e interconnessione essenziale per qualsiasi impresa che implementa multicloud ibrido at the edge. Con una presenza globale di oltre 200 data center International Business Exchange, la Piattaforma Equinix rappresenta una quota molto elevata di cloud on-ramp pubblico mondiale e gli ecosistemi più fisicamente e virtualmente interconnessi del mondo.

Con l’aggiunta di sette nuovi mercati in EMEA, ECX Fabric sarà disponibile per i clienti in 45 mercati strategici nelle Americhe, Europa e Asia-Pacifico.

L’interconnessione on-demand e software-defined su ECX Fabric offre alle imprese l’agilità di capitalizzare sulle mutevoli condizioni di mercato e sulle nuove opportunità. Attraverso una porta, su un’unica piattaforma, le imprese possono connettersi rapidamente ai più grandi ecosistemi di cloud, reti e partner disponibili su ECX Fabric, tra cui i cloud attualmente non disponibili per la connessione diretta all’interno di un mercato locale.

Collegando i servizi locali e l’infrastruttura distribuita tramite ECX Fabric, le aziende possono anche risolvere i problemi legati alle performance delle proprie applicazioni e all’esperienza digitale dei clienti. Inoltre, ECX Fabric, insieme a un portfolio sempre più esteso di Servizi Edge, offre alle aziende la possibilità di implementare e interconnettere rapidamente le funzioni di rete virtuale a livello globale.

Come riferito in una nota ufficiale da Emmanuel Becker (nella foto in alto), Managing Director, Italy, Equinix: «Equinix sta espandendo ECX Fabric in Europa per offrire un servizio di interconnessione in grado di fornire una connettività multicloud privata e on-demand a un maggior numero di clienti, consentendo loro di soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione. Secondo la nostra recente indagine sulle tendenze tecnologiche globali, la maggior parte dei responsabili IT sta accelerando i propri sforzi di trasformazione digitale in questo periodo critico, e sta trasferendo sul cloud un numero maggiore di funzioni (il 79% dei responsabili IT in Italia dichiara di farlo). Con EXC Fabric, i nostri clienti e partner possono connettersi a più cloud, adottare facilmente strategie multicloud, aumentare la sicurezza, migliorare le prestazioni e persino ridurre i costi».