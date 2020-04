Il Data Development & Architecture di TIBCO è da premio

TIBCO Spotfire si è aggiudicata il premio DEVIES 2020 assegnato da DeveloperWeek per la migliore innovazione in Data Development & Architecture

TIBCO Software ha annunciato che TIBCO Spotfire ha vinto il premio DEVIES 2020 per la migliore innovazione in Data Development & Architecture. Annunciato durante l’evento DeveloperWeek di fronte a una platea di oltre 8mila sviluppatori, i premi DEVIES Award valutano l’innovazione tecnica, la semplicità di adozione e quanto le soluzioni siano ben recepite nel campo della tecnologia per gli sviluppatori e dalla comunità degli sviluppatori stessi.

Unici premi nel settore a riconoscere l’eccellenza negli strumenti di sviluppo, nei prodotti e nella tecnologia associati, i DEVIES comprendono 20 categorie e ricevono centinaia di candidature ogni anno da una comunità di sviluppatori estremamente attiva. Spotfire è stato riconosciuto come vincitore assoluto nella categoria ‘2020 Data Development and Architecture’ in base a tre criteri: attrazione, awareness e semplicità di adozione.

Nello specifico, Spotfire offre ai clienti un’esperienza basata sull’AI e sulla ricerca, che supporta data wrangling incorporato, analytics predittivi, location analytics, streaming analytics e analytics avanzati. Essendo una delle soluzioni analitiche più complete oggi disponibili, Spotfire consente di ottenere lo standard più elevato nella visualizzazione dei dati permettendo agli utenti di creare semplici metriche basate su cruscotti, applicazioni predittive e applicazioni analitiche dinamiche in tempo reale. Questa soluzione avanzata si sta rapidamente affermando come lo strumento di visualizzazione preferito dagli sviluppatori di tutto il mondo.

Come riferito in una nota ufficiale da Fred Studer, chief marketing officer di TIBCO: «I dati definiscono il futuro, ma le aziende spesso non riescono a generare valore con i propri dati. Troppo spesso ottenere insight che aiutino a far evolvere il business è una vera e propria sfida. Dare alle aziende insight significativi più velocemente attraverso visual analytics è esattamente il punto in cui TIBCO ha messo un caposaldo con Spotfire. Consentendo agli sviluppatori di creare analytics personalizzati sulla nostra piattaforma, Spotfire aiuta a scalare l’intelligence in tutta l’azienda. È eccezionale ricevere un DEVIES award per i nostri sforzi volti a offrire sia alla comunità degli sviluppatori che ai nostri clienti business gli strumenti necessari a visualizzare meglio i dati e a trasformarli in insight quantificabili».

Per Geoff Domoracki, chief executive officer di DevNetwork, realizzatori di DeveloperWeek: «Gli strumenti e le soluzioni per gli sviluppatori continuano a crescere d’importanza per le attività tecnologiche globali di business. TIBCO è un grande esempio della nuova era di prodotti e servizi che consentono agli sviluppatori e agli ingegneri di avere un grande impatto sulla bottom line di un’azienda».