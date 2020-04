Gestione sicura dei dati: Consys.it è certificata ISO 27001

Il system integrator Consys.it ha ottenuto la certificazione internazionale strettamente connessa alla normativa GDPR

Consys.it, società di consulenza specializzata nella cybersecurity, ha ottenuto la certificazione ISO 27001, uno standard internazionale strettamente connesso alla normativa GDPR per classificare le informazioni all’interno di ogni azienda, per assegnare compiti e responsabilità collegate al trattamento dei dati, analizzando con attenzione i rischi strettamente connessi.

Nello specifico, con la certificazione ISO 27001, Consys.it ha adottato il modello riconosciuto a livello internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni e implementato tutte le procedure interne per mettere al sicuro i dati dei propri clienti.

La società, che già nel 2017 ha adottato il modello ISO 9001, a garanzia della Gestione per la Qualità dei servizi offerti (SGQ), è da sempre dedita all’innovazione e lavora congiuntamente con i propri clienti, seguendo valori etici e professionali. Oggi, ha ritenuto opportuno conseguire anche la certificazione ISO 27001 non solo per assicurare la massima garanzia di sicurezza per le tecnologie adottate ma per confermare di aver implementato la completa gestione delle policy che vengono rispettate da tutto il personale interno.

Come riferito in una nota ufficiale da Marco Coppolino (nella foto), Founder di Consys.it: «Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo nuovo obiettivo raggiunto grazie alla crescita professionale sviluppata sul tema da tutti i collaboratori, che ogni giorno sono impegnati nel soddisfare i massimi standard di qualità e sicurezza nei servizi verso i nostri clienti. La nostra realtà vanta già una forte specializzazione in ambito cybersecurity e il team era già perfettamente allineato ai requisiti di sicurezza del GPDR, ma la ISO 27001 porta una ulteriore consapevolezza a noi manager e a tutti i nostri collaboratori. Le regole aggiuntive ci impongono di trattare con cura qualunque dato per arrivare a definire le procedure di Business Continuity e Disaster Recovery che abbiamo già applicato nel corso dell’emergenza sanitaria di queste ultime settimane».

Non a caso, per conseguire la certificazione ISO 27001 Consys.it si è rivolta a professionisti del settore che hanno contribuito a individuare compiti e responsabilità sia nella gestione di ogni attività sia nell’effettuare attività di rendicontazione a posteriori di ogni task eseguito.

L’adeguamento, non si è limitato alla semplice compilazione di documenti, ma sono state previste: analisi periodiche degli uffici, analisi del flusso dei dati e dei documenti, verifiche della contrattualistica distribuita internamente, analisi del sistema informatico che gestisce le informazioni, analisi degli scenari di rischio per analizzare le capacità di reazione del team di Consys.it.