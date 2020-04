Come trasformare le intranet in un modello employee first

Lo spiega Carolina Moreno, Vice Presidente of Sales EMEA di Liferay, specialista software per la creazione di esperienze digitali enterprise

Liferay ha realizzato un’analisi delle diverse fasi di sviluppo e crescita delle intranet, alleate fondamentali nella trasformazione degli spazi di lavoro attuali, per ottimizzare le esperienze dei dipendenti, ma sempre e comunque in evoluzione.

Sono, infatti, molti i dati che mostrano come le aziende che investono di più nel migliorare l’esperienza digitale dei loro dipendenti ottengano una forza lavoro più coinvolta e motivata, elemento chiave per incrementare la competitività e raggiungere risultati positivi a ogni livello.

Da qui l’elenco delle 4 fasi di trasformazione delle intranet verso un modello employee first:

Intranet tradizionali: le Intranet più elementari, simili a quelle emerse alla fine del secolo scorso, che facilitano la comunicazione unidirezionale e verso il basso, dal management ai dipendenti. Sono soluzioni veloci da costruire e facili da usare e rappresentano ancora un canale di comunicazione aziendale di base molto utile per fornire informazioni, ma spesso sono rigide e mancano di funzionalità e personalizzazioni di cui i dipendenti hanno bisogno. In questa fase le possibilità di evoluzione sono massime.

Intranet avanzate: si sono evolute in strumenti di “seconda generazione” che facilitano la collaborazione dipartimentale e interdipartimentale con caratteristiche quali base di conoscenze, blog e gestione dei documenti. I dipendenti non svolgono tutto il loro lavoro sulla rete Intranet, ma ne utilizzano le funzionalità per la collaborazione e la discussione, aumentando il loro impegno e motivazione. Per offrire tutte queste funzionalità, le aziende utilizzano di solito più di uno strumento e a volte è complesso farli cooperare in modo coeso. In questo caso è particolarmente importante disporre di soluzioni che forniscano grandi capacità di integrazione per consentire l’unione di questi servizi in un unico livello. È una fase che vedrà un aumento della produttività.

Digital Workplace di base: In questa fase, l’intranet consente già ai dipendenti di eseguire molteplici processi di lavoro all’interno della piattaforma, che si concentra sull’aumento della produttività e sullo sviluppo delle relazioni. Alcuni dei processi che possono essere automatizzati sono: onboarding, sviluppo del prodotto, supporto tecnico o problem solving. È il livello da raggiungere per implementare una strategia che metta realmente il dipendente in primo piano, e che sia al 100% employee first.

Digital Workplace completo: Il punto chiave, in questa fase più avanzata, è che l’intranet è completamente focalizzata sull’ottimizzazione dell’esperienza del dipendente (approccio employee first). Sfruttando i vantaggi degli analytics, dell’intelligenza artificiale e del machine learning, le nuove intranet consentono di personalizzare la distribuzione delle competenze e dei contenuti, automatizzare le attività e convertire il business in un grande processo digitale, e rappresentano senza dubbio il futuro degli ambienti di lavoro.

Da qui la nota conclusiva di Carolina Moreno (nella foto), Vice President Sales EMEA e Direttore Generale Sud Europa di Liferay, secondo cui: «È sempre più chiaro che le organizzazioni, per rimanere competitive, hanno bisogno di coltivare ambienti digitali innovativi per potenziare e collegare i loro dipendenti. Un gran numero di aziende dispone di soluzioni intranet, ma molte devono ancora svilupparle per sfruttarne appieno il potenziale. Conoscere nel dettaglio tutte le fasi è essenziale per realizzare un progetto di successo che dia forza ai dipendenti e diventi il motore del successo di un’organizzazione».