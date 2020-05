Nuovo riconoscimento per Trend Micro nella cloud security

Trend Micro è stata riconosciuta da Google come partner tecnologico dell’anno 2019

Trend Micro è “Google Cloud Technology Partner” dell’anno per quanto riguarda la security di Google Cloud. Questo riconoscimento, riferito al 2019, conferma ulteriormente la posizione di rilievo raggiunta da Trend Micro nella cloud security.

Come riferito in una nota ufficiale da Kevin Ichhpurani, corporate vice president, global ecosystem di Google Cloud: «È un piacere riconoscere Trend Micro come nostro Technology Partner of the Year per la Security. Le organizzazioni che utilizzano Trend Micro Cloud One all’interno di Google Cloud possono beneficiare di una piattaforma unica che mantiene sotto controllo i container, i workload, le reti e lo storage, sfruttando al contempo l’infrastruttura globale ed elastica di Google Cloud».

I clienti Google Cloud che hanno scelto Trend Micro si avvalgono di uno stack completo che include l’integrazione tra l’infrastruttura e la security e che permette di soddisfare le esigenze di sicurezza e governance.

Trend Micro ha recentemente semplificato la cloud security lanciando Cloud One, una single service platform che riunisce la sicurezza dei workload, la scansione e la protezione runtime dell’immagine dei container, l’application security, la network security, la protezione dello storage e il cloud security posture management (CSPM).

Per Alessandro Fontana, Head of Sales Trend Micro Italia: «I nostri clienti in tutto il mondo sfruttano Google Cloud beneficiando del controllo fornito da Cloud One. Essere selezionati come Google Cloud Technology Partner dell’anno per la security è un grande riconoscimento, specialmente in un mercato cloud sempre più in crescita e dove la maggior parte dei security vendor non hanno un portfolio per la cloud security moderno e integrato che sia capace di una protezione continua delle applicazioni. Non potremmo essere più orgogliosi e non vediamo l’ora di sorprendere i nostri clienti con le altre innovazioni che abbiamo in mente per Google Cloud».