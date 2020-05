ServiceNow e AWS fanno il Contact-Center-as-a-Service

L’integrazione di Amazon Connect e ServiceNow Cloud Call Center automatizza il supporto garantendo la massima experience a tutte le persone coinvolte

ServiceNow e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato “Contact-Center-as-a-Service”, un innovativo approccio al supporto IT guidato dall’intelligenza artificiale, che migliora l’efficienza e il risparmio, fornendo allo stesso tempo un grande supporto ai dipendenti. Questo è possibile grazie all’integrazione tra Amazon Connect e ServiceNow Cloud Call Center.

Il moderno supporto dell’IT è fondamentale per il business e le esigenze stanno crescendo in modo esponenziale, in particolare nella “nuova normalità” del lavoro da remoto. Allo stesso tempo, i responsabili aziendali si muovono velocemente per progettare i futuri ambienti di lavoro. In questo mondo del lavoro sempre attivo, i dipendenti hanno bisogno di tecnologia avanzata per collaborare con i colleghi e trovare soluzioni innovative che migliorino la fidelizzazione dei clienti, spingano la crescita e sostengano la leadership del mercato.

Quando l’IT deve fare di più con meno risorse

La nuova soluzione offre una compenetrazione nativa tra la tecnologia AI di natural language di AWS e i workflow IT di ServiceNow, per automatizzare e migliorare il supporto garantendo una grande esperienza per tutte le persone coinvolte.

Gli utenti hanno così gli strumenti per risolvere le criticità di supporto più comuni, come ad esempio il reset delle password, lo sblocco degli account, il controllo degli incidenti, senza dover mai parlare con un addetto. Per i casi in cui è necessario l’intervento umano, invece, la soluzione fornisce agli agenti, in maniera proattiva, dettagli rilevanti e il contesto per accelerare i tempi di risoluzione e migliorare quindi la soddisfazione dei clienti e in generale.

La soluzione è ora disponibile all’interno del ServiceNow Store come un’espansione gratuita per i clienti ITSM Professional e ITSM Enterprise.