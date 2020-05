Personal Data organizza il webinar ‘Smart Working in a Box’

Personal Data lancia la proposta in bundle delle soluzioni di Citrix, Lenovo, NetApp, RSA e Trend Micro per incoraggiare la collaborazione e massimizzare la produttività. Appuntamento il 21 maggio e il 4 giugno

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT, propone per giovedì 21 maggio e giovedì 4 giugno alle ore 10.30 il webinar “Smart Working in a Box”, moderato da Giuliano Tonolli, Personal Data Gruppo Project (iscriviti qui).

Molte aziende italiane sono in fase di ripartenza a seguito del periodo di chiusura degli scorsi mesi e sono nella condizione di dover riformulare gli standard lavorativi per rispondere alle nuove esigenze organizzative. Lo smart working non si riferisce solamente all’attuazione del lavoro intelligente, ma abbraccia una visione più ampia che comprende sicurezza, continuità e affidabilità delle informazioni legate agli strumenti utilizzati (videoconferenza, archiviazione dati, messaggistica istantanea e altro ancora).

Il webinar ha l’obiettivo di proporre in bundle la combinazione di tecnologie Citrix, Lenovo, NetApp, RSA e Trend Micro – con un prezzo di promozione fino al 31 luglio prossimo – con modalità flessibili e personalizzabili adatte alle esigenze di aziende di qualsiasi dimensione e che consente di velocizzare al minimo il tempo di ricerca nella molteplice e variegata offerta di soluzioni IT presente sul mercato.

Giuliano Tonolli, direttore commerciale di Personal Data Gruppo Project, illustrerà le soluzioni proposte pensate per agevolare il lavoro da remoto, analizzando le diverse procedure di implementazione.