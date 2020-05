Qlik entra a far parte del programma di Amazon Web Services

La piattaforma di integrazione dei dati di Qlik accelera la migrazione dei database e la replica in tempo reale dalle sorgenti dati aziendali ad Amazon RDS

La piattaforma di integrazione dei dati di Qlik ha ottenuto l’approvazione per entrare a far parte del programma Service Ready di Amazon Web Services (AWS), che riconosce integrazioni di successo con Amazon RDS.

Nello specifico, AWS ha istituito l’AWS Service Ready Program per aiutare i clienti a identificare i prodotti integrati con i servizi AWS, a sprecare meno tempo nella valutazione di nuovi strumenti per destinarlo all’utilizzo di prodotti integrati con i servizi AWS. Qlik entra quindi a far parte del network di partner di AWS (APN) grazie a un prodotto che si integra con Amazon RDS, già disponibile e completamente supportato per i clienti AWS. I partner di AWS Service Ready hanno dimostrato di saper costruire prodotti di successo integrati con i servizi AWS, aiutando i clienti AWS a valutare e utilizzare produttivamente la propria tecnologia, su scala e con diversi livelli di complessità.

Qlik soddisfa la richiesta del mercato di soluzioni moderne in grado di garantire la reperibilità dei dati grazie alla miglior piattaforma di integrazione dei dati capace di accelerarne il valore, soprattutto per i clienti che si servono del cloud. La piattaforma di integrazione dei dati di Qlik incrementa, infatti, la ricerca e la disponibilità di dati in tempo reale, pronti per le analytics, attraverso lo streaming automatizzato dei dati, il perfezionamento, la catalogazione e la pubblicazione degli stessi.

Come riportato in una nota ufficiale da Itamar Ankorion, SVP Technology Alliances di Qlik: «Qlik ha lavorato a stretto contatto con AWS e con i clienti condivisi allo scopo di accelerare l’integrazione dei dati in tempo reale con Amazon RDS, facilitando le migrazioni e le iniziative in ambito di analytics. Questo riconoscimento come partner di Amazon RDS Ready dimostra la sicurezza che garantiamo ai clienti e il nostro continuo impegno per consentire la disponibilità di dati praticamente in tempo reale attraverso AWS».