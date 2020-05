Piattaforme cloud ibride per superare i “silos aziendali”

Dai risultati di un nuovo studio Forrester Consulting, commissionato da Oracle il multi-cloud ben gestito favorisce la condivisione sicura dei dati

Le piattaforme cloud ibride hanno un ruolo essenziale per gestire grandi quantità di informazioni, analizzarne gli insight risultanti e prendere decisioni strategiche per l’azienda.

Lo dicono i risultati dello studio di Forrester Consulting commissionato da Oracle e intitolato: “Moving the Needle: Data Management for the Multi-Hybrid Age of IT”.

Condotto tramite un sondaggio online su 670 responsabili delle decisioni aziendali nelle aree business e tecnologia con responsabilità sull’infrastruttura IT e sulla strategia dei dati, nonché con interviste esclusive a 10 Dirigenti C-level nelle aziende dei mercati Asia-Pacifico, Europa e Medio Oriente, lo studio evidenzia fin dalle prime battute un quadro chiaro.

L’82% dei CIO, CTO e dei responsabili delle decisioni aziendali per la tecnologia intervistati riconosce che investire nella giusta strategia di gestione dei dati porterà a migliori risultati di business. Ma il 73% ammette di avere strategie disparate e dati frammentati in vari comparti aziendali (“silos”) che impediscono loro di fornire ai soggetti aziendali interessati le informazioni di cui hanno bisogno.

Come riferito in una nota ufficiale da Reinier van Grieken, Vice President di Oracle Systems, Europa Medio Oriente e Africa: «Le aziende sanno di aver bisogno di informazioni basate sull’analisi dati per poter operare in modo nuovo e innovativo e far fronte a priorità aziendali diversificate e spesso inattese. Devono essere in grado di riunire i dati provenienti da tutte le fonti su un’unica piattaforma, per trarne senso e valore, indipendentemente da dove si trovino in origine. Ciò che conta è quello che possono fare adesso con le informazioni, perché i dati definiscono il futuro del lavoro, e lo fanno sempre di più in un ambiente multi-cloud ibrido».

Come dimostra lo studio, infatti, con una crescente complessità aggravata dal lavoro in ambienti IT diversificati, il 64% degli intervistati è alle prese con la gestione di un’infrastruttura multi-cloud o ibrida. Non è quindi una sorpresa che il 70% delle aziende consideri prioritaria la necessità di semplificare i processi IT.

Uno dei problemi evidenziati dallo studio consiste nel fatto che preoccupazioni e attenzione per la sicurezza e la governance dei dati impediscono alle aziende di ottenere benefici importanti. Secondo la ricerca, l’adozione dell’hosting di dati in ambiente multi-cloud è guidata dalla necessità di diversificazione e accesso a funzionalità particolari: circa 6 intervistati su 10 hanno citato “l’accesso a tecnologie o funzionalità specifiche” come elemento trainante per la loro strategia multi-cloud.

Tuttavia, anche se l’83% delle aziende ritiene di dover tenere il passo con i requisiti di sicurezza dei dati man mano che avanzano nella loro roadmap tecnologica, la metà degli intervistati afferma di non avere al momento la capacità di proteggere i dati in modo adeguato e mantenere la conformità alle norme di sicurezza.

Alla luce di queste sfide lo studio raccomanda alle aziende di rivolgersi a partner tecnologici in grado di offrire una piattaforma dati unificata, che fornisca visibilità end-to-end negli ambienti ibridi, insieme a delle basi di sicurezza sufficientemente flessibili da soddisfare le complessità delle analisi attuali e future senza scendere a pericolosi compromessi.