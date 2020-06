Panda Security è ufficialmente di WatchGuard Technologies

L’avanzata soluzione EDR di Panda Security e il suo Early Access Program porteranno valore immediato ai partner di WatchGuard

WatchGuard Technologies ha chiuso l’acquisizione di Panda Security, fornitore globale leader nella protezione avanzata degli endpoint.

WatchGuard ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per acquisire Panda Security che, ora, è una consociata interamente controllata da WatchGuard. L’unione delle due aziende consentirà ai rispettivi clienti e partner attuali e futuri di consolidare i loro servizi di sicurezza per una protezione che si estende dalla rete fino all’endpoint in un’unica realtà.

L’obiettivo immediato sarà fornire a partner e clienti l’accesso al portafoglio esteso di soluzioni di sicurezza di entrambe le aziende. Una volta che i due portafogli saranno integrati, i partner e i clienti trarranno vantaggio dalle funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce alimentate dalle moderne capacità di intelligenza artificiale, da tecniche di profilazione basate sul comportamento e dalle capacità all’avanguardia di correlazione degli eventi di sicurezza, nonché da ulteriori vantaggi operativi come una gestione centralizzata della sicurezza della rete e degli endpoint.

WatchGuard + Panda = una potente combinazione

I rivenditori WatchGuard godranno dell’accesso immediato a Panda Adaptive Defense 360, che include sia funzionalità EPP (endpoint protection platform) che funzionalità EDR (endpoint detection and response) e prodotti Advanced Reporting Tool tramite il programma Panda Security Early Access Program, che verrà lanciato il 1 giugno 2020. Questo nuovo programma metterà rapidamente questi nuovi interessanti prodotti a disposizione dei partner WatchGuard per la formazione e l’implementazione interna, nonché per la rivendita agli utenti finali.

Come riferito in una nota ufficiale da Prakash Panjwani, CEO di WatchGuard Technologies: «I nostri clienti e partner hanno bisogno di accedere a una sicurezza di livello enterprise creata per le esigenze e i requisiti specifici del mid-market. WatchGuard è focalizzata sulla fornitura di questi servizi di sicurezza tramite una piattaforma di sicurezza incentrata sui Managed Service Provider (MSP), che semplifica ogni aspetto della fornitura di sicurezza e consolida la nostra posizione come soluzione di sicurezza, di fatto, per il mid-market. Il completamento dell’acquisizione di Panda Security, e la successiva integrazione del suo portafoglio in WatchGuard Cloud, rappresentano una pietra miliare significativa per l’azienda e comporteranno vantaggi immediati e a lungo termine per i nostri clienti e partner che affronteranno sfide comuni dovute alla complessità della sicurezza, al cambiamento rapido delle tipologie di rete, dei modelli di acquisto e altro ancora».

A sua volta, Santamaria Uriarte, CEO di Panda Security (che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di WatchGuard) fa sapere che: «Sono felice di unirmi al board direzionale di WatchGuard e di continuare a fornire consulenza sulle operation quotidiane per aiutare a costruire un’azienda integrata che fornisca la migliore soluzione di sicurezza del settore, dalla rete fino all’endpoint. Nei suoi 30 anni di attività, Panda ha sviluppato una forte cultura fatta di passione, dedizione e impegno verso l’eccellenza per i suoi clienti. La cultura e il focus di WatchGuard sono uguali ai nostri. Iniziamo un nuovo capitolo come membri del team di WatchGuard: sono entusiasta di tutto ciò che realizzeremo insieme».