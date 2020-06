Equinix fa suoi 13 nuovi data center in Canada

Equinix ha annunciato l’acquisizione di 13 data center da BCE in Canada per un investimenti pari a 750 milioni di dollari

Equinix ha investito 750 milioni di dollari per acquisire 13 data center da BCE in Canada. L’acquisizione amplierà la copertura di Equinix in questa parte del mondo aggiungendo nuova capacità a Toronto, dove Equinix gestisce attualmente due data center International Business Exchange, ed estendendo i servizi di interconnessione di Equinix a sette nuove aree metropolitane.

L’acquisizione dovrebbe concludersi nella seconda parte dell’anno in corso ed è subordinata alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione delle normative.

Una volta portata a casa, l’aggiunta di questi asset strategici, delle loro operazioni associate e degli oltre 600 clienti che operano all’interno dei data center, rafforzerà ulteriormente la piattaforma globale di Equinix, che attualmente comprende più di 210 data center in 55 aree metropolitane.

I vantaggi per le aziende saranno:

l’aumento dell’interconnessione all’interno del Canada e tra il Canada e il resto del mondo;

l’apertura di sette nuove città metropolitane in sei province per estendere il margine digitale della piattaforma Equinix;

l’aggiunta di clienti chiave in settori strategici per aumentare ulteriormente il valore dell’ecosistema disponibile presso Equinix.

Oltre ad ampliare la copertura di Equinix in Canada da costa a costa, l’acquisizione aggiungerà nuova capacità a Toronto, Ontario, dove Equinix gestisce attualmente due centri dati International Business Exchange, ed estenderà i servizi di interconnessione di Equinix a sette nuove aree metropolitane: Calgary, Alberta; Kamloops e Vancouver, British Columbia; Millidgeville, New Brunswick; Montreal, Quebec; Ottawa, Ontario; e Winnipeg, Manitoba.

Ma non solo.

Più di 600 clienti Bell Business Markets, che attualmente operano all’interno dei 13 data center, diventeranno clienti Equinix, di cui oltre 500 rappresenteranno nuovi clienti netti. I clienti acquisiti comprendono una varietà di settori e segmenti, tra cui enterprise, cloud e IT, servizi governativi e finanziari.

Non a caso, la partnership strategica tra Equinix e Bell prevede di fornire servizi di networking integrato e servizi ibridi multicloud, sia direttamente che attraverso l’ecosistema di partner combinati delle due aziende. L’offerta congiunta combinerà i servizi di telecomunicazione e l’esperienza tecnologica di Bell con la piattaforma globale di Equinix di centri dati interconnessi ed ecosistemi aziendali.

L’espansione di Equinix in tutto il Canada sblocca opportunità per le aziende canadesi che si espandono a livello internazionale e per le multinazionali che perseguono la crescita e l’innovazione nel mercato canadese. Le aziende canadesi beneficeranno della capacità di accelerare la loro evoluzione dalle aziende tradizionali a quelle digitali, scalando rapidamente la loro infrastruttura, adottando facilmente architetture ibride multicloud e collegandosi con partner commerciali strategici all’interno dell’ecosistema della Piattaforma Equinix composto da quasi 10.000 clienti.