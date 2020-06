Deutsche Börse e SAP al lavoro per un’infrastruttura IT a misura del finance

Insieme, SAP e l’operatore di borsa Deutsche Börse, stabiliscono nuovi standard per il cloud computing nel settore finanziario

Deutsche Börse e SAP hanno avviato una partnership strategica per far avanzare la digitalizzazione all’interno dell’organizzazione e standardizzare i sistemi IT dell’operatore di borsa e fornitore di sistemi per il mercato. L’obiettivo è anche di sviluppare un framework per l’uso sicuro dei servizi SAP basati sul cloud che soddisfi gli elevati requisiti normativi del settore finanziario. Deutsche Börse è una delle prime aziende finanziarie a migrare i propri processi di business da soluzioni on-premise all’ultima generazione di software SAP per il business e, dove possibile, alle soluzioni SAP in cloud.

Oltre ai requisiti normativi, il progetto deve anche soddisfare elevati standard tecnici. Deutsche Börse utilizza da tempo le applicazioni della SAP Business Suite, come il sistema ERP per la contabilità e il controllo finanziari. In futuro, molti altri processi core migreranno sulle soluzioni cloud di SAP, compresi quelli per la gestione delle relazioni con i clienti, la gestione delle risorse umane, il procurement, la gestione della forza lavoro temporanea e delle trasferte. Allo stesso tempo, il gruppo sta passando dal precedente sistema core SAP alla potente soluzione ERP SAP S/4HANA e in futuro utilizzerà la soluzione di data warehouse SAP BW/4HANA per la creazione di report.

La nuova architettura IT consentirà a Deutsche Börse di rispondere in modo più flessibile ai cambiamenti dei mercati finanziari e di sviluppare più rapidamente innovazioni nel cloud. Inoltre la possibilità di disporre di una soluzione real-time e di un singolo set di dati renderà tutti i processi molto più semplici ed efficienti. Deutsche Börse si sta anche affermando come pioniera per altre società nel settore finanziario. Il nuovo framework viene sviluppato in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza e può fungere da modello per altri istituti finanziari nella loro trasformazione digitale verso il cloud.

Come riferito in una nota ufficiale da Luka Mucic, chief financial officer e membro dell’Executive Board di SAP: «Deutsche Börse e SAP stanno contribuendo ognuna con le proprie competenze specifiche di settore a questa partnership, aprendo la strada verso la digitalizzazione. Un’infrastruttura IT potente, ma anche flessibile, è la chiave per soddisfare le crescenti richieste in un settore come quello finanziario altamente regolamentato, ora e soprattutto in futuro».

La nuova infrastruttura continuerà a supportare gli obiettivi strategici di Deutsche Börse sull’utilizzo di nuove tecnologie in futuro. Ad esempio la soluzione cloud consentirà alla società di proseguire con determinazione nell’adozione di analytics per Big Data, blockchain e machine learning.