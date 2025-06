SAP presenta le ultime novità per la gestione della spesa

Tra la natura imprevedibile dell’attuale panorama finanziario e di spesa, l’agilità è il segreto di un successo duraturo. Le funzionalità avanzate di AI di SAP, specialista nelle applicazioni aziendali e nella Business AI, supportate da dati armonizzati e abbinate a una suite integrata di applicazioni, garantiscono produttività, accuratezza e un’esperienza ottimizzata a misura di persona. Etosha Thurman, Chief Marketing Officer for Finance and Spend Management di SAP, nell’articolo che condividiamo di seguito introduce le ultime novità dell’azienda per la gestione della spesa.

Promuovere la resilienza delle aziende con nuove funzionalità finance e di spending management

Stiamo vivendo un anno segnato da continui stravolgimenti, cambiamenti normativi e condizioni geopolitiche instabili, ma anche caratterizzato da nuove opportunità di generare valore di business.

Ciò vale per ogni funzione all’interno d i un’organizzazione: i team HR, vendite, marketing, finance e acquisti possono tutti avere un impatto significativo: dalla crescita del fatturato, alla gestione dei costi, fino all’agilità e alla resilienza della loro azienda.

Recentemente, in occasione di SAP Sapphire, abbiamo annunciato importanti novità che offrono un percorso chiaro per guidare le imprese verso la certezza in un momento in cui è rara. Queste innovazioni consentiranno alle organizzazioni di superare le complessità attuali e di emergere più forti, agili e meglio attrezzate per affrontare il futuro.

Nuove carte di pagamento virtuale integrate in SAP Ariba

Molte organizzazioni si stanno concentrando sulla ricerca del fornitore giusto al momento giusto, il che può significare l’introduzione di venditori occasionali. Sebbene ciò contribuisca ad aumentare l’agilità dell’azienda, spesso comporta costi: i processi di onboarding dei fornitori sono dispendiosi in termini di tempo e comportano uno sforzo manuale che potrebbe essere utilizzato meglio per altre attività. I metodi di pagamento tradizionali, come i controlli e le carte di credito fisiche, non solo richiedono più lavoro, ma possono introdurre rischi di frode e vulnerabilità della sicurezza.

Ecco perché SAP integra i pagamenti con carta virtuale in SAP Ariba Buying e SAP Ariba Buying and Invoicing, sostenendo la flessibilità necessaria per aiutare le aziende a gestire meglio processi e business. Senza costi aggiuntivi, le imprese possono ora utilizzare le carte di credito virtuali per il pagamento sulle transazioni di ordine d’acquisto. I benefici sono diversi; con le carte virtuali, i clienti possono prevenire sovraccarichi e frodi, migliorare la sicurezza delle spese, migliorare l’efficienza dei pagamenti, mantenere il controllo dei pagamenti effettuati al di fuori dei processi ERP del ciclo completo dell’approvvigionamento

WalkMe Premium integrato in SAP Ariba e SAP Concur

In un periodo in cui la digitalizzazione è un imperativo di business, ridurre al minimo gli ostacoli e gli sforzi di gestione del cambiamento è fondamentale per un processo di trasformazione senza intoppi. Quando parlo con i clienti, spesso sento riferire che una delle maggiori sfide dell’implementazione di nuove soluzioni software è la gestione del cambiamento per i dipendenti.

WalkMe Premium for SAP Ariba solutions è una soluzione che fornisce agli utenti in tempo reale una guida in-app per ridurre i tempi e gli sforzi associati all’adozione di nuove tecnologie, consentendo alle persone di massimizzare il valore di business sfruttando SAP Ariba. I clienti possono anche sfruttare i vantaggi di WalkMe Premium per le soluzioni SAP Concur, che offre agli utenti preziosi contenuti di formazione di facile consultazione, il tutto all’interno dell’interfaccia utente di SAP Concur.

La soluzione WalkMe è una piattaforma di apprendimento digitale che aiuta gli utenti ad applicare le conoscenze di processo in tempo reale per gestire attività software articolate. Con WalkMe Premium integrato direttamente nelle soluzioni SAP, i dipendenti possono accedere ai prompt in-app per le attività standard, come la creazione di ordini d’acquisto o la gestione delle approvazioni, con modelli di settore preconfigurati che eliminano la necessità di apprendere eccessivamente i processi tecnici.

La guida al flusso di lavoro in-app può essere adattata in base alle esigenze per mantenere aggiornati i processi, con uno sforzo minimo o nullo di gestione delle modifiche per accelerare lo svolgimento delle attività, il tutto preservando al contempo la conformità dei processi. In SAP sappiamo che una guida utente chiara e concisa è fondamentale per facilitare l’adozione della tecnologia. L’integrazione della soluzione WalkMe nelle soluzioni SAP sarà un punto di svolta per le organizzazioni che sperimentano aggiornamenti e cambiamenti tecnologici.

I nuovi agenti Joule migliorano la funzionalità finance e di spend management

Nuove funzionalità di AI agentica stanno arrivando nelle soluzioni per la gestione finance e degli acquisti con gli agenti Joule che saranno integrati in SAP Business Suite. Questi nuovi agenti includono:

Agente per la convalida delle note spese: utilizza alert guidati per aiutare i dipendenti a risolvere i problemi in base ai dati passati, alle policy aziendali e ai modelli prima di inviare le note spese

utilizza alert guidati per aiutare i dipendenti a risolvere i problemi in base ai dati passati, alle policy aziendali e ai modelli prima di inviare le note spese Agente sourcing : utilizza i dati degli eventi precedenti e le informazioni sui fornitori per creare autonomamente eventi di sourcing su misura per esigenze specifiche. Gli utenti possono modificare facilmente questi eventi per gestire in modo efficiente le interruzioni della catena logistica

: utilizza i dati degli eventi precedenti e le informazioni sui fornitori per creare autonomamente eventi di sourcing su misura per esigenze specifiche. Gli utenti possono modificare facilmente questi eventi per gestire in modo efficiente le interruzioni della catena logistica Dispute Resolution Agent : analizza i dettagli delle controversie e i record rilevanti per validare i casi e proporre soluzioni

: analizza i dettagli delle controversie e i record rilevanti per validare i casi e proporre soluzioni Agente addetto alla contabilità clienti: utilizza i dati relativi ai crediti scaduti per eseguire attività di follow up appropriate con i clienti.

Infine, i clienti di SAP Ariba Procurement saranno presto in grado di utilizzare Joule per migliorare le attività quotidiane, quali il recupero delle offerte dei fornitori, la visualizzazione degli acquisti e degli approvatori passati e l’accesso semplificato alle informazioni sui vendor. Le innovazioni di Joule saranno presto disponibili anche nelle soluzioni SAP Fieldglass per permettere agli utenti di accelerare i flussi di lavoro e i processi esistenti.

SAP Taulia Receivables integrato direttamente nelle soluzioni finance di SAP

Le funzionalità finance sono state ampliate con l’integrazione di Receivables Finance, supportata da SAP Taulia, nelle soluzioni SAP per il finance. I team dell’area Finance dispongono ora di un modo rapido e scalabile per sbloccare il capitale dai crediti in sospeso in un momento in cui le aziende stanno lottando contro le pressioni inflazionistiche, le tariffe e la volatilità della supply chain. Questa funzionalità può essere attivata immediatamente nelle soluzioni SAP per il finance.

Una volta attivata, SAP Taulia Receivables consente agli utenti una gestione dinamica del capitale circolante, accelerare i crediti attraverso la vendita effettiva, sfruttare gli insight basati su Joule per decisioni informate sulla liquidità.

Nuove offerte di SAP Ariba Procurement e gestione delle spese in SAP Business Suite

In linea con la promessa di offrire ai nostri clienti un’esperienza connessa e incentrata sulla suite, SAP Business Suite include funzionalità ampliate di SAP Ariba e SAP Concur.

I pacchetti applicativi di SAP Business Suite appena annunciati si allineano alle esigenze aziendali strategiche dei nostri clienti con pacchetti specifici per linea di business, offrendo un’esperienza di acquisto migliore. Con il pacchetto di sourcing strategico, i responsabili procurement possono gestire il processo source-to-contract dall’inizio alla fine. All’interno del pacchetto SAP Finance Premium, i clienti hanno accesso alle funzionalità di approvvigionamento operativo, tra cui richieste di acquisto, gestione delle fatture e collaborazione B2B, insieme alle funzionalità di gestione delle spese di SAP Concur.

Raggiungere il successo in una nuova era del procurement

di Etosha Thurman, Chief Marketing Officer for Finance and Spend Management di SAP