Arricchire e potenziare le applicazioni gestionali RPG per IBM i: come fare senza rimetter mano a tutto il sistema? Scoprilo nel webinar gratuito dedicato a Webgate400 R9

Il 30 giugno 2020 Sirio informatica e sistemi SpA dà appuntamento, a partire dalle 10.30, con un webinar gratuito tutto dedicato alla versione 9 di Webgate400 (iscriviti qui).

Webgate400 è la soluzione per arricchire di funzionalità prima impensabili le tue applicazioni gestionali RPG sviluppate per piattaforma IBM i, senza rinunciare alla qualità e all’esperienza di IBM ma, soprattutto, valorizzando il patrimonio informatico, gestionale e umano della propria azienda.

Con la nuovissima versione R.9, Webgate400 si arricchisce di un nuovo e moderno stile FLAT, contenuti HTML5, client a 64 bit, validation list native e sviluppo SDA free, oltre alla compatibilità su tutti i dispositivi Mobile per utilizzare Webgate400 ovunque.

Tutto in un unico ambiente e senza dover riscrivere e tue applicazioni gestionali!

Iscriviti al webinar per scoprire come Webgate400 potrà migliorare la tua produttività rispondendo alle nuove esigenze di mercato.

Tutti i partecipanti riceveranno l’ebook “I 7 vantaggi della modernizzazione delle applicazioni RPG per IBM i”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita direttamente dal vostro pc.

Il giorno dell’evento, qualche minuto prima dell’inizio, gli iscritti riceveranno via email il link per partecipare alla sessione web.

La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di respingere eventuali richieste di partecipazione non in target o in caso di form non compilati chiaramente.