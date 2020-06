La soluzione di TIBCO sfruttando l’Intelligenza Artificiale (IA) all’edge e in container, alimenta analytics puntuali e reattive

TIBCO Software, specialista globale nei dati enterprise, ha annunciato che TIBCO Spotfire e TIBCO Data Science ora supportano Microsoft Azure Cognitive Services.

Le soluzioni TIBCO estendono questi servizi per analizzare anomalie multivariate e aggiungere analisi di cause più profonde, utilizzando l’input della skill cognitiva ‘Estrazione di frasi chiave’ (Key Phrase Extraction) per prendere decisioni e automatizzare azioni quali la scoperta di anomalie (anomaly detection). Avvalendosi di visual analytics e di data science, i dati forniti da sensori e i log possono essere analizzati all’edge, con la capacità di scoprire anomalie all’interno di gruppi di dati e allertare i case manager in modo che possano intraprendere azioni preventive.

“Sempre più spesso i clienti che effettuano manutenzione preventiva devono cercare mezzi per sfruttare l’IA (Intelligenza Artificiale) più vicini al punto dove i dati sono generati per ottenere analytics e risposte puntuali”, ha affermato Matt Quinn, Chief Operating Officer di TIBCO. “L’approccio di TIBCO all’IA visuale, alle analytics e al ML (Machine Learning) si integra bene con Microsoft Azure AI e Cognitive Services. In particolare, le API Python di Microsoft sono facilmente invocabili dalle soluzioni analitiche TIBCO, offendo ai nostri clienti flessibilità per scenari IA core ed edge, online e offline. L’aggiunta di Azure AI fornisce ai nostri clienti flessibilità e ampiezza di scelta quando utilizzano TIBCO Data Science con funzioni di machine learning”.

Questa iniziativa porta la potenza delle soluzioni TIBCO di visual analytics e data science a casi d’uso in edge computing dove la connettività Internet non è disponibile e i client devono elaborare dati in tempo reale. Con l’aggiunta dei cognitive services, i client avranno il beneficio di maggiore efficienza operativa e minori costi delle apparecchiature. Clienti attuali che utilizzano Spotfire all’interno dei propri ambienti IoT citano la semplicità di utilizzo e la capacità di scalare come elementi differenzianti chiave per il loro business. Una istituzione formativa specializzata nella sanità ha constatato una caduta del 74 per cento nelle infezioni chirurgiche onsite come risultato dell’assunzione di decisioni predittive direttamente nelle sale operatorie. Inoltre, un’impresa industriale nel settore dei semiconduttori ha utilizzato digital twin e operazioni tipo per scoprire anomalie geospaziali entro mappe dei wafer e ottenere risparmi di milioni sui costi.

“TIBCO ha un’ottima reputazione nella fornitura di soluzioni avanzate di analytics e data science”, ha affermato Bharat Sandhu, direttore, Azure Marketing, Microsoft Corp. “TIBCO ha sfruttato la potenza di Azure Cognitive Services per dare ai clienti una flessibilità ancora maggiore nell’implementazione di soluzioni AI – dall’effettuare l’asset management delle attrezzature e analizzare le funzionalità, all’identificazione di dati anomali e allertare i case manager”.