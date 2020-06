Una demo in italiano spiega la funzionalità della piattaforma Dynatrace Session Replay per affrontare con successo le sfide imposte dalla digital transformation

Ogni azienda oggi è una software company e la user experience del cliente diventa sempre più importante per permettere all’impresa di rimanere competitiva.

Un’esperienza utente lenta e piena di intoppi porta infatti l’utente ad abbandonare il sito ed a rivolgersi ad un competitor, provocando seri danni di business per la compagnia.

Questo è ancora più vero se si pensa che i clienti confrontano le prestazione delle applicazioni della tua azienda con le applicazioni di punta come Facebook, Instagram, Uber e così via.

Il requisito fondamentale per un business di successo diventa quindi quello di fornire al cliente una user experience fluida ed ottimizzata. Una sfida che la piattaforma di Dynatrace riesce a indirizzare.

Tra le novità della piattaforma vi è la funzionalità Session Replay pensata per consentire alle organizzazioni di vedere il percorso di ogni utente. In questo modo i team possono identificare dove si verificano le esperienze negative ed implementare miglioramenti per ottimizzarne l’esperienza. Per scoprire i segreti e le caratteristiche di Session Replay è disponibile un webinar online gratuito (clicca qui) tenuto da Alessandro Amorini, Sales Engineer di Dynatrace.

Questo webinar, disponibile in italiano, fa al caso tuo se vuoi andare oltre le aspettative digitali dei tuoi clienti, vuoi anticipare i problemi prima che si ripercuotano sugli utenti e vuoi aumentare la produttività dei team It della tua azienda.