AIOps: webinar gratuito sulla versione 2.0 di Davis Dynatrace

Il rilascio della versione 2.0 di Davis, la piattaforma OneAgent di Dynatrace, rende concreto il concetto di automazione intelligente

Con il progressivo affermarsi del processo di digitalizzazione, i dati, considerati il nuovo petrolio, sono alla base del successo delle aziende. Diventa quindi essenziale avere i dati sempre disponibili e prevenire malfunzionamenti o interruzioni di sistema. In quest’ottica oggi a prevalere è un approccio predittivo al cui cuore c’è l’automazione.

Eseguire manualmente i controlli, le verifiche, assicurandosi che tutte le componenti dell’infrastruttura IT mantengano parametri ottimali non è più una soluzione praticabile e per questo esistono piattaforme come OneAgent di Dynatrace. Nata ufficialmente nel 2016, OneAgent raccoglie tutti i dati di monitoraggio consentendo una visualizzazione in tempo reale di quello che sta accadendo e un’ottimizzazione delle performance delle applicazioni di rete.

Dynatrace OneAgent lavora interfacciandosi con i sistemi aziendali, andando a scansionare la rete alla ricerca di servizi e applicazioni attive e analizzandone lo stato e le performance. La piattaforma opera attraverso un’ottica predittiva perché il sistema non si limita a segnalare i problemi solo dopo che vengono individuati errori, ma agisce inviando avvisi non appena sono riscontrati comportamenti anomali, risolvendoli in maniera automatica.

Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale generati dal motore AI di Dynatrace: Davis. Recentemente rinnovato alla versione 2.0, si caratterizza per nuove funzionalità pensate per dare risposte migliori e più puntuali alle root causes di un problema.

Il punto di svolta della piattaforma è la capacità di creare un modello unico dei dati in tempo reale. Questa funzionalità si basa su un singolo agente che si trova a livello di sistema operativo ed è in grado di collezionare e scoprire le dipendenze esistenti tra tutti i livelli dello stack monitorato, dalle applicazioni, ai servizi, ai processi, agli host, fino agli ambienti cloud e di virtualizzazione. Solo così viene creata in automatico una mappa topologica di tutte queste entità e delle loro relazioni.

Le informazioni ottenute sono poi elaborate dal motore di intelligenza artificiale Davis per identificare in maniera automatica problemi, calcolare gli impatti sugli utenti e servizi, ottenere delle risposte ed innescare azioni automatiche di remediation per tornare alla situazione desiderata. Un’importante novità della nuova versione di Davis è la possibilità di arricchire il motore di intelligenza artificiale con dati esterni laddove non si può installare OneAgent su sistemi e apparati che comunque si vogliono monitorare.

Per scoprire le potenzialità di Dynatrace OneAgent e le novità introdotte dalla versione 2.0 di Davis, clicca qui e guarda il webinar gratuito tenuto da Omar Mazzeo, Sales Engineer, Dynatrace Italia.