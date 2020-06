Workday e Salesforce insieme per un ritorno al lavoro sicuro

Annunciata una nuova partnership tra Workday e Salesforce per preparare la forza lavoro e riaprire in tutta sicurezza i luoghi di lavoro

Workday, realtà specializzata in applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane, ha annunciato i piani di ulteriore integrazione con Work.com di Salesforce per consentire ai clienti comuni di proseguire nei propri progetti per un ritorno al lavoro in sicurezza.

Le aziende offriranno soluzioni integrate tra Workday, fonte di informazioni sui lavoratori in tempo reale e approfondimenti sulle competenze per la forza lavoro dinamica, e Work.com di Salesforce, una nuovissima suite di applicazioni e risorse di consulenza per aiutare i leader aziendali e della comunità in tutto il mondo a riaprire in sicurezza. L’unione doterà i clienti congiunti di informazioni e strumenti ricchi che agiranno tempestivamente per aiutarli a gestire la propria forza lavoro in una strategia di riapertura in tempi di COVID-19.

Al passo con l’evoluzione anche delle esigenze sul posto di lavoro

Le aziende che si avviano verso il ritorno al lavoro, sono alla ricerca di nuovi modi per promuovere una cultura basata sui dati, costruita su una migliore comprensione, protezione e produttività di una forza lavoro più distribuita, poiché COVID-19 ridefinisce come e dove il lavoro viene svolto. Ciò, in combinazione con la necessità di aderire alle normative in continua evoluzione, richiede partner e soluzioni affidabili per favorire la collaborazione interorganizzativa, guidare rapidamente decisioni intelligenti e comunicare ai lavoratori su larga scala.

Con le soluzioni integrate tra Workday e Work.com di Salesforce, i clienti saranno in grado di sincronizzare i dati critici di lavoratore e competenze di Workday, inclusi quelli della potente ontologia di Workday Skills Cloud, con le informazioni di sicurezza, salute e luogo di lavoro di Work.com.

Le aziende pianificano di offrire soluzioni future che aiuteranno i clienti a:

Preparare e proteggere il posto di lavoro

Quando le aziende si prepareranno alla riapertura, saranno in grado di valutare la disponibilità del sito e di tenere traccia delle considerazioni sanitarie regionali per prendere decisioni critiche basate sui dati, come ad esempio se la riconfigurazione degli spazi degli uffici può soddisfare le esigenze di distanziamento sociale o sapranno valutare e gestire l’inventario dei dispositivi di protezione personale. Inoltre, saranno in grado di assegnare e dislocare i lavoratori nei luoghi appropriati in modo più sicuro, rimanendo al contempo informati sulle normative locali in materia di salute e sicurezza.

Salvaguardare e supportare la forza lavoro

I clienti che intenderanno riportare la propria forza lavoro in ufficio potranno anche valutare le preferenze o la fattibilità della sede del lavoratore tramite uno screening sanitario e determinare l’idoneità dei dipendenti in base al completamento della formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, saranno in grado di creare un approccio graduale per riportare i lavoratori in ufficio sulla base di altri fattori quali la criticità, la gestione dei turni e la capacità della sede. Tutto questo potrà essere fatto proteggendo la sicurezza dei lavoratori in loco e a casa con soluzioni per tracciare manualmente i contatti sanitari e relazionali in modo sicuro e privato.

Prepararsi al Changing World of Work

Guardando al futuro, i clienti potranno identificare le competenze di cui hanno e di cui avranno bisogno, e saranno in grado di determinare dove hanno le migliori opportunità di migliorare e riqualificare la loro forza lavoro – in ultima analisi, schierando il talento quando.

Come riferito in una nota ufficiale da Pete Schlampp, vice presidente esecutivo, prodotti, Workday: «Le aziende richiedono un’incredibile quantità di conoscenza della forza lavoro per costruire una strategia di ritorno al lavoro e affrontare rapidamente gli improvvisi mutamenti che ne deriveranno nel nostro mondo che cambia. La combinazione dei dati di Workday con il set di strumenti di Work.com è un’accoppiata potente. Il risultato sarà un insieme di soluzioni integrate che riteniamo forniscano ciò di cui i leader delle risorse umane hanno bisogno per guidare l’ambiente attuale: più intelligenza e sistemi affidabili per prendere decisioni che sblocchino il potenziale della forza lavoro in modi completamente nuovi».

Per Bret Taylor, Presidente e COO, Salesforce: «Le organizzazioni di tutto il mondo sono alle prese con il come e il quando tornare al lavoro – e si stanno rivolgendo ai dati per prendere decisioni sicure e intelligenti. Tuttavia, mettere insieme più flussi di dati – come le competenze dei dipendenti, il benessere dei dipendenti, i programmi di sanificazione, le informazioni sanitarie regionali – può essere complesso e richiedere molto tempo. Integrando i dati dei dipendenti di Workday direttamente in Work.com, rendiamo più facile per i datori di lavoro centralizzare i dati critici e rimettere in funzione le proprie attività».