SAP Business Technology Platform: quali vantaggi?

SAP spiega i tre vantaggi della sua Business Technology Platform: eccellenza di dati, integrazione ed estensioni per l’impresa intelligente

SAP ha annunciato nuove funzionalità, miglioramenti e ulteriore unificazione del portafoglio della Business Technology Platform per aiutare le aziende a trasformare i dati in valore di business. La Business Technology Platform di SAP consente agli sviluppatori e agli utenti aziendali di accedere a servizi e strumenti integrati end-to-end per generare nuovo valore nelle tre aree critiche dell’IT: eccellenza dei dati, integrazione ed estensione dei processi.

“Molti clienti con cui ho parlato hanno espresso la necessità di avere maggiore agilità e tempi rapidi per prendere decisioni, temi che sono stati resi ancora più urgenti dalla pandemia di COVID-19”, ha dichiarato Juergen Mueller, SAP CTO and Executive Board member. “Per soddisfare questi due bisogni, la tecnologia diventa ancora più importante e SAP può aiutare a far fronte a queste sfide. Abbiamo aggiunto miglioramenti significativi a tutti i principali componenti della nostra Business Technology Platform per aiutare i clienti di tutti i settori a superare gli ostacoli derivanti dall’ubiquità dei dati, dalla complessità dell’IT e dalla mutabilità del business”.

Organizzazioni come Parkland Health e Hospital System a Dallas stanno utilizzando la Business Technology Platform di SAP combinata con la piattaforma Qualtrics XM per l’experience management per eseguire analisi e gestire l’autosufficienza dei pazienti, un’esigenza fondamentale durante la crisi COVID-19.

“In Parkland ci dedichiamo alla salute e al benessere delle persone e delle comunità che aiutiamo con standard di eccellenza per i sistemi sanitari pubblici e accademici”, ha dichiarato Scott Harrison, Chief Data Officer di Parkland Health and Hospital System. “Il nostro staff medico utilizza dashboard digitali realizzate con la Business Technology Platform di SAP per gli analytics e la pianificazione e la piattaforma Qualtrics XM per l’analisi del sentiment. Siamo convinti che una piattaforma tecnologica completamente integrata è fondamentale per gestire gli oltre 240.000 pazienti del pronto soccorso di cui ci occupiamo ogni anno e per sostenere la nostra crescita e innovazione futura”.

La business unit Henkel Adhesive Technologies, leader di mercato nel mondo per adesivi, sigillanti e rivestimenti funzionali, sta realizzando un’app per i suoi circa 4.500 rappresentanti della forza vendita basata sulla Business Technology Platform di SAP.

“Vogliamo creare un ambiente di lavoro digitale moderno ed efficace, aumentando la velocità e l’efficienza delle attività di vendita e rafforzando così l’esperienza dei clienti a livello globale”, ha affermato Sascha Latzberg, corporate director, Sales & Channel Excellence CRM di Henkel Adhesive Technologies. “La nostra piattaforma CRM digitale ci consente di essere veloci e flessibili e aumenta l’indipendenza della nostra forza vendita mentre viaggiano e lavorano da casa. Con l’aiuto della Business Technology Platform di SAP e dei nostri analytics avanzati siamo in grado di sfruttare i dati CRM per insights che ci aiutano a creare ulteriore valore per i clienti”.

Che sia on premise, in cloud o in un ambiente ibrido, la SAP Business Technology Platform consente alle aziende di:

• Gestire diversi data store in tempo reale con SAP HANA

• Integrare ed estendere le applicazioni aziendali in qualsiasi ambiente IT utilizzando SAP Cloud Platform Integration Suite e SAP Cloud Platform Extension Suite

• Analizzare i dati per una migliore pianificazione e processo decisionale con le soluzioni SAP Analytics Cloud e SAP Data Warehouse Cloud

• Innovare continuamente le proprie attività con nuove tecnologie intelligenti

Eccellenza dei dati

Quest’anno ricorre il decimo anniversario di SAP HANA, che oggi conta oltre 32.400 clienti.

L’ultima versione, SAP HANA 2.0 SPS 05, è prevista per la delivery a fine giugno.

Supporterà scenari ibridi con la piattaforma dati SAP HANA Cloud e fornirà nuove funzionalità, inclusa l’estensione di archiviazione nativa di SAP HANA migliorata per semplificare la gestione dei dati e ridurre il total cost of ownership (TCO). Secondo le proiezioni di IDC, i clienti di SAP HANA realizzeranno un ritorno sull’investimento quinquennale medio del 679%. SAP HANA Cloud offre una potente base di gestione e analisi dei dati per soluzioni innovative come SAP Data Warehouse Cloud. Ora è disponibile su Amazon Web Services, oltre a Microsoft Azure, per offrire maggiore flessibilità e scelta ai clienti che si stanno spostando nel cloud. SAP prevede di avere una versione di prova aperta per SAP HANA Cloud all’inizio di luglio.

SAP Data Warehouse Cloud e SAP Analytics Cloud includono una vasta gamma di pacchetti di contenuti business predefiniti costituiti da scenari di business end-to-end che rispondono a domande chiave di business e tecniche per le aziende che desiderano ottenere rapidamente informazioni dai dati. L’ultimo aggiornamento di SAP Data Warehouse Cloud include contenuti business per il settore retail. Un ecosistema in rapida crescita con centinaia di partner fornirà più contenuti predefiniti e connettori dati per SAP Data Warehouse Cloud su SAP App Center.

Il rilascio della nuova funzione di livello business di SAP Data Warehouse Cloud è prevista all’inizio del terzo trimestre 2020 per aiutare gli utenti business e gli analisti a creare più facilmente modelli di dati comprensibili utilizzando termini commerciali. SAP Data Warehouse Cloud offrirà inoltre funzionalità integrate e approfondite di flusso dei dati, per consentire ai clienti di scegliere tra una vasta gamma di connettori per la creazione di processi di integrazione dei dati altamente scalabili da e per qualsiasi fonte di dati.

Per offrire ai clienti ancora più valore e vantaggi, SAP ha integrato più prodotti e funzioni.

SAP Data Warehouse Cloud è integrato con SAP Analytics Cloud per un ambiente di dati e analytics più unificato. Questo consente di avere un quadro chiaro e accurato di tutti i dati per trasformare gli analytics in informazioni di business reali. La piattaforma SAP BusinessObjects™ Business Intelligence 4.3 è stata rilasciata il 12 giugno 2020 con una maggiore integrazione con SAP Analytics Cloud per facilitare il passaggio al cloud.

Funzionalità di pianificazione e previsione sono inoltre integrate nell’ultimo aggiornamento di SAP Analytics Cloud – attualmente disponibile per una prova gratuita – per offrire una programmazione più rapida e potente.

Con il nuovo pricing semplificato di SAP Cloud Platform Integration Suite, i clienti possono beneficiare di pacchetti basati sul valore e costi interessanti, nonché di acquisto e utilizzo semplificati dei servizi di integrazione. I clienti possono ora registrarsi solo una volta per utilizzare tutte le funzionalità invece di dover gestire il licensing per ogni servizio. Questo offre loro la flessibilità di utilizzare un servizio all’interno della suite su richiesta in qualsiasi momento con una misurazione ottimizzata e basata sui messaggi. Inoltre, SAP offre pacchetti di integrazione precompilati tra le applicazioni SAP con messaggi standard e senza costi aggiuntivi.

Estensione

I miglioramenti dei flussi di lavoro con SAP Cloud Platform Extension Suite e i nuovi pacchetti di contenuti di processo in tempo reale aiuteranno i clienti ad adattare ed estendere i loro processi di business rapidamente e in tempo reale per soddisfare le mutevoli esigenze e aumentare l’efficienza. Gli esperti dei processi aziendali possono ora gestire i flussi di lavoro su processi in esecuzione dal vivo, ad esempio per l’approvazione delle spese in conto capitale, utilizzando strumenti dedicati per scoprire, configurare ed eseguire estensioni delle applicazioni, il tutto senza l’aiuto di un dipartimento IT. Questo si traduce in tempi decisionali più rapidi e minori costi di implementazione.

Honeywell e SAP hanno recentemente annunciato di aver collaborato per creare una soluzione congiunta basata su cloud per il settore real estate. La soluzione sarà basata su Honeywell Forge e SAP Cloud Platform e punta a semplificare i dati operativi e di business per favorire una maggiore efficienza, migliorare le prestazioni dell’azienda acquisendo preziosi insights di business e migliorare la gestione dell’esperienza dei dipendenti attraverso un’analisi dei dati del sentiment.