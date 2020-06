Veeam rafforza la relazione con Amazon Web Services

Veeam ha reso disponibili nuove soluzioni nel marketplace AWS e ha ottenuto lo status AWS Storage Competency

Veeam Software, fornitore di soluzioni di Backup che abilitano il Cloud Data Management, lancia nuove funzionalità per Amazon Web Services (AWS) tra cui il nuovo Veeam Backup for AWS v2. Inoltre, la società ha ottenuto lo status AWS Storage Competency a conferma di come le soluzioni Veeam sono in grado di contribuire a risolvere le sfide e a raggiungere gli obiettivi di business dei clienti.

Veeam Backup for AWS, lanciato nel quarto trimestre del 2019, fornisce funzionalità native di backup e ripristino per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) in modo sicuro e con un notevole risparmio dei costi. È disponibile esclusivamente nel Marketplace di AWS gratuitamente, a pagamento e in edizione bring your own license (BYOL). Veeam Backup for AWS può essere implementato sia come soluzione standalone per il backup AWS che come soluzione per il disaster recovery del backup AWS-to-AWS oppure integrato con la piattaforma Veeam, in grado di offrire mobilità nel cloud senza alcuna interruzione e una portabilità del backup, del recovery e di migrazione verso, da e all’interno di qualsiasi ambiente, sia esso in cloud, virtuale o fisico.

Veeam Backup for AWS ha visto una rapida adozione da parte degli utenti che cercano di proteggere i carichi di lavoro su AWS. L’ultima versione di Veeam Backup for AWS include numerosi miglioramenti e nuove funzionalità richieste maggiormente da clienti e partner, tra cui:

· AWS disaster recovery per proteggere dalle interruzioni regionali replicando e recuperando gli snapshot di Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) attraverso gli account AWS e AWS Regions.

· Integrazione con l’API rilasciata di recente per il tracking dei blocchi modificati (CBT) al fine di ridurre le finestre di backup, nonché i costi di calcolo e di archiviazione

· Snapshot e backup di applicazioni che siano coerenti con le istanze in esecuzione su Amazon EC2 senza spegnere o scollegare i volumi Amazon EBS collegati.

· Public RESTful API per collegare in modo sicuro applicazioni esterne e flussi di lavoro al fine di integrare e gestire Veeam Backup for AWS.