Infor con Sinfo One per il settore del Food & Beverage

La forte specializzazione delle soluzioni Infor e la grande expertise di Sinfo One offrono una proposizione unica per il settore

Infor ha annunciato una partnership con Sinfo One, società di consulenza e system integration con oltre 35 anni di esperienza nella gestione di progetti internazionali, volta a supportare le aziende del settore Food & Beverage nei percorsi di digital transformation.

La collaborazione nasce dalla condivisione di valori quali la forte focalizzazione su soluzioni verticali e la spinta continua all’innovazione, l’adozione di paradigmi cloud e di una user experience ottimale, che scaturisce dalla grande attenzione alla soddisfazione dei clienti.

L’accordo si fonda su un’offerta di soluzioni studiate per vincere le specifiche sfide di business dell’industria alimentare, che include:

Infor CloudSuite Food & Beverage e Infor M3, integrate con Infor Birst: una suite completa e flessibile per gestire i processi operativi, gli aspetti finanziari e normativi, nonché le analisi puntuali dei dati nelle aziende alimentari;

Infor CloudSuite EAM: una soluzione per digitalizzare e ottimizzare le operazioni di manutenzione e raggiungere nuovi livelli di efficienza nella gestione degli asset aziendali, attività che nelle aziende alimentari ricopre un ruolo strategico per garantire la continuità del business;

Infor PLM for Process (Optiva): una soluzione per risolvere la complessità legata allo sviluppo di nuovi prodotti, gestire il processo di innovazione e assicurare un’etichettatura accurata, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza del prodotto.

Sinfo One e Infor ritengono che la combinazione di applicativi verticali e grandi competenze di business siano alla base del successo dei clienti. In un momento in cui molte certezze organizzative vanno ripensate, una proposizione ricca e completa dal punto di vista funzionale, caratterizzata da semplicità d’uso e disponibile in ambiente cloud, contribuisce a fornire un importante vantaggio competitivo alle aziende del settore.

Come riferito in una nota ufficiale da Bruno Pagani, Country Sales Manager, Infor: «Siamo lieti di collaborare con una realtà quale Sinfo One, che condivide il nostro stesso impegno di accompagnare le aziende verso l’innovazione. La nostra offerta, studiata appositamente per rispondere alle esigenze del settore, insieme alle specifiche competenze di Sinfo One ci permetteranno di estendere la nostra presenza nel Food & Beverage e portare continua innovazione nelle aziende italiane».

Per Paola Pomi, Amministratore Delegato di Sinfo One S.p.A.: «Da sempre il nostro vanto è riuscire a trovare le migliori soluzioni ai problemi dei clienti tramite l’utilizzo di tre leve aziendali: organizzazioni, processi e sistemi. La partnership con Infor ci permette di focalizzarci sull’ottimizzazione delle tre leve sapendo che la flessibilità e la copertura applicativa delle soluzioni Infor possono permetterci di raggiungere gli obiettivi che il cliente si è prefisso».