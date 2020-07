Italtel diventa Advanced Partner di AWS

Al fianco di Amazon Web Services, Italtel guiderà i clienti nella migrazione sicura verso il cloud computing

Italtel ha annunciato di essere diventata ‘Advanced Partner’ dell’Amazon Web Services (AWS) Partner Network concludendo, in collaborazione con Exprivia, i programmi di certificazione ‘Solution Provider’ che consentono alla multinazionale italiana dell’ICT di creare soluzioni e servizi attraverso una delle tecnologie cloud più complete e utilizzate al mondo.

Le certificazioni sono estese alle aziende del gruppo, che da ora possono accompagnare il ‘cloud journery’ dei loro clienti sia dell’area Commercial che Public Sector in Europa e nel Regno Unito.

Verso la trasformazione digitale della PA italiana

Italtel si avvale di relazioni e collaborazioni con cloud provider di livello mondiale: la partnership con AWS è un importante tassello che si aggiunge alla strategia sul fronte del Public Cloud. La recente apertura della sede italiana di AWS a Milano, con server fisicamente collocati nel nostro Paese, costituisce una importante opportunità per accelerare il percorso di trasformazione digitale di diversi settori industriali e della Pubblica Amministrazione italiana.

L’azienda conta su un valido ecosistema di partner tecnologici con specificità e know how distintivi legati al cloud, dai tool per le migrazioni applicative alle soluzioni di backup e recovery, ed è in grado di proporre percorsi studiati sulle specifiche esigenze di ogni cliente.

Come riferito in una nota ufficiale da Gerardo Del Vecchio, Responsabile Partner Ecosystem e Open Innovation di Italtel: «Oggi le aziende necessitano di un approccio consulenziale-strategico per comprendere la propria maturità digitale e sviluppare la giusta consapevolezza rispetto all’adozione del cloud. I processi di migrazione sono basati su un’accurata pianificazione, devono essere disegnati in funzione del tipo di architettura che si vuole creare e noi, insieme ad AWS e ai nostri partner, siamo in grado di guidarli al meglio nel processo di trasformazione verso il cloud».

Il primo step è un accurato assessment dell’ambiente IT, a partire dalle piattaforme hardware e software fino alle applicazioni che, per operare in sicurezza e al massimo della loro efficacia nei nuovi ambienti cloud, devono essere spesso sottoposte a un processo di re-design.

Nello specifico, Italtel, insieme ad Exprivia, dispone di oltre 50 professionisti formati sui temi del cloud AWS con specialties su Advanced Networking e Machine Learning, vanta solide expertise maturate sui temi della system integration, sullo sviluppo di prodotti cloud-native in modalità devops e su referenze di implementazioni in ambienti private, public e hybrid-cloud.