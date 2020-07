Amazon CodeGuru individua i problemi in modo rapido e proattivo

AWS ha annunciato la disponibilità dello strumento di sviluppo Amazon CodeGuru basato sul machine learning

Si chiama Amazon CodeGuru ed è basato sul machine learning per l’analisi automatizzata dei codici e l’individuazione di suggerimenti sulle prestazioni delle applicazioni lo strumento di sviluppo di cui AWS ha annunciato la disponibilità generale.

Amazon CodeGuru può essere abilitato con pochi click nella propria console AWS, permettendo ai clienti di pagare solo per l’uso effettivo del servizio che trae la sua “potenza” da best practice e informazioni apprese in seguito a milioni di analisi dei codici e al profiling di migliaia di applicazioni su progetti open source e internamente in Amazon.

Nello specifico, Amazon CodeGuru Reviewer aiuta a migliorare la qualità del codice attraverso la scansione di problemi critici, l’identificazione di bug e le raccomandazioni su come risolverli. Amazon CodeGuru Profiler, invece, aiuta gli sviluppatori a trovare le linee di codice più dispendiose di un’applicazione insieme a visualizzazioni specifiche e raccomandazioni su come migliorare il codice riducendo i costi operativi fino al 50%.

Tra i clienti e i partner che utilizzeranno Amazon CodeGuru ci sono Atlassian, EagleDream e DevFactory.