AD Consulting: partnership con Darktrace all’insegna dell’AI

La collaborazione tra AD Consulting e Darktrace servirà per offrire servizi di monitoraggio di information security basati sull’Intelligenza Artificiale

AD Consulting, azienda specializzata in Servizi di Consulenza, System Integration, Management Services e progettazione di soluzioni e servizi per la Digital Transformation, ha siglato un accordo di partnership con Darktrace, l’azienda attiva nell’IA per il cyber defense.

L’applicazione dell’intelligenza artificiale alle sfide di cyber defense ha segnato un cambiamento fondamentale nella capacità di proteggere i dati e le infrastrutture digitali fondamentali. Ai team della sicurezza offre la possibilità di rimanere al passo con il panorama delle minacce in continua evoluzione. Se le soluzioni attualmente presenti sul mercato offrono una qualche protezione contro minacce pre-identificate, la realtà è che gli attacchi eludono continuamente queste soluzioni e riescono a creare brecce nella sicurezza. Alimentata da un algoritmo di machine learning “unsupervised”, la cyber AI di Darktrace risponde a queste minacce prima che si trasformino in crisi.

A sostegno di questa tesi anche i risultati di una ricerca condotta da Forrester Consulting, ”The Emergence Of Offensive AI”, secondo la quale l’88% degli intervistati ritiene che gli attacchi Cyber condotti tramite l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale siano un fenomeno inevitabile, e quasi la metà dei partecipanti al sondaggio è sicuro che le aziende si ritroveranno ad affrontare nel breve questo genere di attacchi.

Per fronteggiare questa nuova tipologia di minacce, il report osserva che ”sarà fondamentale utilizzare l’Intelligenza Artificiale come moltiplicatore delle proprie capacità di difesa”.

“Grazie a questa tecnologia innovativa e ai programmi di Cyber Security gestiti, siamo in grado di fornire un servizio di monitoraggio del comportamento della rete e dei sistemi in tempo reale, intervenendo con rapidità alla prevenzione e al contenimento degli incidenti di sicurezza digitale” dichiara Alessandro Da Re, Business Unit Information Security Head di AD Consulting “Darktrace è in grado di offrire una protezione della rete aziendale in un modo completamente nuovo e all’avanguardia rispetto alle altre soluzioni attualmente presenti sul mercato. La tecnologia di Darktrace, unica nel suo genere, supera i sistemi tradizionali.”

La tecnologia Darktrace di AI di auto-apprendimento prende ispirazione dal sistema immunitario umano ed è utilizzata da oltre 3.500 aziende nel mondo che si proteggono dalle minacce informatiche contro cloud, posta elettronica, IoT, reti e i sistemi industriali. Queste minacce includono le frodi interne, lo spionaggio industriale, la compromissione di dispositivi IoT, i malware zero-day, la perdita di dati, i rischi legati alla supply chain e le vulnerabilità di lungo termine alle infrastrutture.

Darktrace, con sede a San Francisco e Cambridge (UK) conta oltre 1.200 dipendenti nel mondo, in 44 uffici, tra cui Milano e Roma. Ogni 3 secondi, l’IA di Darktrace risponde a una minaccia informatica, impedendole di causare danni alle organizzazioni.