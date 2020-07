Paessler: le 5 sfide che i sistemisti devono affrontare più spesso e come affrontarle

Paessler individua le prime 5 delle sfide citate e i modi che PRTG offre per prevenire un’interruzione o per essere informati al più presto

Chiunque sia responsabile dell’infrastruttura IT di un’azienda deve affrontare molti argomenti diversi. Oltre ai progetti, l’attenzione principale è rivolta al buon funzionamento della rete. Un’interruzione non solo infastidisce i dipendenti, ma può anche avere conseguenze finanziarie per l’azienda.

Attraverso un sondaggio globale abbiamo voluto sapere quali sfide quotidiane gli amministratori di sistema affrontano più spesso. Ecco le prime 5 delle sfide citate e i modi che PRTG di Paessler offre per prevenire un’interruzione o per essere informati al più presto.

N 1: Problemi di connettività di rete

Indipendentemente dal modo in cui i dispositivi sono collegati in una rete, è necessario garantire che siano accessibili. Di solito sono gli utenti che informano che, ad esempio, l’accesso non è più consentito o che non è possibile ricevere dati. Con il sensore Ping di PRTG, non solo si viene informati non appena un dispositivo non è raggiungibile, ma si ha anche una panoramica del tempo di attività di ciascun dispositivo.

👉 Disponibilità di dispositivi di rete

N 2: Rallentamenti della larghezza di banda

I problemi di larghezza di banda non solo causano un accesso lento a database e file server, ma possono spesso portare a timeout. Deve essere disponibile una certa quantità di larghezza di banda, in particolare per le applicazioni che funzionano con file di grandi dimensioni, in modo tale che l’applicazione, ad esempio, non venga chiusa mentre si cerca di aprirla. Ancora più importante è avere una larghezza di banda sufficiente quando si utilizza VoIP. Questa è nota come comunicazione in tempo reale, quando i disturbi sono immediatamente evidenti nell’immagine e nella voce. Diversi sensori di larghezza di banda aiutano a trovare i rallentamenti nella rete e a risolverli.

👉 Sensori di larghezza di banda

N 3: Carenza di spazio sul server

Se la capacità di archiviazione su un server non è sufficiente, lo si può notare dal fatto che il server interessato funziona in modo estremamente lento o spesso non funziona più del tutto. In alcuni casi, non è nemmeno più possibile accedere. Probabilmente ogni amministratore ha riscontrato questo problema. La capacità del disco rigido si riduce senza un motivo chiaro. Diversi sensori di archiviazione e file server forniscono un rimedio. Si ha anche la possibilità di essere informati se lo spazio di archiviazione disponibile viene utilizzato più rapidamente rispetto al solito e si può quindi prevenire un errore!

👉 Sensori di archiviazione e file server

N 4: Violazioni della sicurezza

Le violazioni della sicurezza dovrebbero ricevere la massima attenzione il più presto possibile. Di solito è qui che sorgono i maggiori pericoli! Pertanto, molte aziende utilizzano telecamere di sorveglianza e controlli di accesso. Ma chi controlla la stazione di sorveglianza? PRTG può fornire la soluzione giusta per monitorare qualsiasi ambiente TVCC. Inoltre, si può creare una dashboard in cui è possibile avere, ad esempio, una panoramica dell’immagine dal vivo proveniente dalle telecamere più critiche.

👉 Tenere d’occhio le apparecchiature TVCC

N 5: Problemi ISP

Niente è più fastidioso di quando la connessione Internet non è più disponibile. Questo è probabilmente il motivo più comune per cui i dipendenti chiamano e si lamentano. In tal caso, non solo non è più possibile accedere alle pagine web, ma anche l’accesso alle risorse di rete ad esempio da postazioni remote non è più possibile. Di conseguenza, anche un negozio online non può più essere accessibile, il che significa perdite finanziarie e clienti insoddisfatti. Con i vari sensori HTTP, PRTG può informare se le pagine web esterne o interne sono disponibili e quanto tempo impiegano a caricarsi completamente. In combinazione con il sensore remoto Ping, è possibile stabilire rapidamente se si tratta di un problema selettivo o addirittura di un errore di connessione a Internet.

👉 Sensori Server Web (HTTP)