Paessler annuncia PRTG Enterprise Monitor

Una risposta concreta alle aziende che necessitano di monitorare grandi infrastrutture IT con migliaia di dispositivi

Per rispondere alle esigenze delle grandi aziende, Paessler ha lanciato sul mercato PRTG Enterprise Monitor.

Con questo annuncio, l’azienda specializzata nel monitoraggio IT offre un modello basato su abbonamento adatto ad ambienti IT di grandi dimensioni, offerto in licenza a seconda del numero di sensori distribuiti su tutti i server e le postazioni richiesti, a partire da 30.000 sensori.

Ogni licenza include il monitoraggio delle prestazioni della rete, dell’infrastruttura, delle applicazioni, dei database, dello storage, degli ambienti virtuali, nonché delle infrastrutture mediche, dei piani dei negozi e delle configurazioni IoT. Sono inoltre incluse funzionalità di failover e motori di polling illimitati.

Addio moduli o componenti aggiuntivi

Ciò consente ai team IT delle grandi organizzazioni aziendali, spesso responsabili di più data center, uffici, filiali e negozi distribuiti localmente, di ottenere una panoramica centralizzata della loro intera infrastruttura con un’unica soluzione e senza la necessità di moduli o componenti aggiuntivi.

PRTG Enterprise Monitor include un board ITOps, alimentato da Martello Technologies, che migliora la configurazione di PRTG con una panoramica centrale orientata ai servizi, anche su più server PRTG. Riduce in modo significativo il rumore di fondo e aggiunge analytics avanzate, monitoraggio e rapporti SLA (Service Level Agreement) generali.

Come riferito in una nota ufficiale da Helmut Binder, CEO di Paessler: «Con Paessler PRTG Enterprise Monitor stiamo migliorando il PRTG con dashboard centrali orientate ai servizi e un modello di licenza flessibile basato su abbonamento, ideale per il ridimensionamento in scala. Combinando questo con tutti i vantaggi del PRTG classico come la facilità d’uso, le semplici licenze e l’ampia gamma di funzionalità, PRTG Enterprise Monitor offre una soluzione potente e conveniente per monitorare grandi ambienti IT in modo snello e semplice. In questo modo, continuiamo a supportare la nostra base di clienti esistente adeguandoci alle crescenti dimensioni di rete e richieste. Offriamo una soluzione di monitoraggio con set di funzionalità, usabilità e licenze senza precedenti per i team IT di livello aziendale».