Check Point e Zoom di nuovo insieme per la protezione degli utenti

Check Point Research e Zoom hanno lavorato insieme per risolvere il problema, impostando ulteriori salvaguardie per la protezione degli utenti. Check Point Research aveva già lavorato con Zoom lo scorso gennaio , per risolvere un’altra potenziale vulnerabilità che avrebbe potuto permettere agli hacker di partecipare a un meeting senza essere invitati. La nuova potenziale falla nella sicurezza dei Vanity URL è stata rilevata dai ricercatori che avevano già lavorato alla precedente collaborazione di gennaio.



Come riferito in una nota ufficiale da Pierluigi Torriani, Security Engineering Manager, Italy: «Poiché Zoom è diventato uno dei principali canali di comunicazione, a livello mondiale, in ambito business, governativo e consumer, è fondamentale che agli hacker sia impedito di sfruttare Zoom per scopi criminali. Lavorando insieme al team di sicurezza di Zoom, abbiamo aiutato l’azienda a fornire agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di comunicazione più sicura, semplice e affidabile, in modo che possano trarre il massimo vantaggio dai benefit dati dal servizio».