Clusit Security Summit Academy: appuntamento a settembre

Clusit ha aperto le iscrizioni a quattro nuovi Atelier gratuiti e in streaming previsti per il prossimo mese di settembre

Clusit ha annunciato 4 nuovi appuntamenti della sua Security Summit Academy pronti a partire il prossimo mese di settembre per fornire strumenti ed esperienze per ridurre i rischi della sicurezza cyber nei diversi ambiti aziendali.

Dopo la pausa estiva, il format di comunicazione e informazione messo a punto dall’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia, in collaborazione con Astrea, partner dell’Associazione per gli eventi e le attività di formazione, riparte con un focus sui rischi della sicurezza cyber in ogni settore industriale.

Non a caso, gli appuntamenti di Security Summit Academy pensati per settembre dagli esperti Clusit intendono fare il punto sulla ripresa nel nuovo scenario, dopo i mesi di emergenza.

Si comincia il 3 settembre, alle ore 15

Mantenere la nostra Security Posture durante la transizione verso il cloud è possibile?

L’atelier analizzerà la transizione al cloud, già compiuta da tante aziende, adottando nuovi modelli operativi e nuovi processi aziendali. In questo contesto, anche la transizione della sicurezza da un approccio basato su infrastrutture classiche a un approccio incentrato su workload e cloud è una sfida considerevole: quale è l’approccio tecnologico più adatto per i nuovi rischi e le relative implicazioni di sicurezza?

Segue, il 10 settembre, alle ore 15

Perché fabbrica connessa deve far rima con cyber security?

Il business ha ormai consolidato il mandato di integrare reti SCADA, OT (Operational Technologies), automazione e controllo industriali con i servizi IT aziendali. I benefici per i processi produttivi sono sotto gli occhi di tutti ma, al contempo, sono in crescita i rischi degli attacchi cyber, per i quali reti e OT non sono predisposte. Durante l’atelier si farà luce sulla necessità di cooperazione tra reparti IT e OT e sull’utilizzo della tecnologia per superare le divergenze, in modo da ridurre la superficie di attacco e garantire maggiore protezione all’azienda.

Si prosegue il 16 settembre alle ore 11

Quali strumenti per aderire alle misure minime di Sicurezza ICT?

La sicurezza ICT è un tema articolato e complesso, e ci sono precise indicazioni da parte di governi e organizzazioni specializzate in sicurezza, che dovrebbero essere integrate in ogni piano relativo alla messa in sicurezza del patrimonio IT. Gli esperti Clusit faranno chiarezza sul set di misure minime da adottare per ridurre in modo efficace i rischi derivanti dagli attacchi, con uno sguardo al confine indefinito delle responsabilità tra governance e Security.

Chiude gli appuntamenti del mese, il 29 settembre alle ore 15

UBI Banca & Security Automation: condivisione di una esperienza

Solo una corretta orchestrazione della sicurezza consente ai professionisti della sicurezza di rispondere in maniera efficace agli incidenti, mantenendo in equilibrio automazione e intervento umano. Gli esperti Clusit con il CSO di UBI Banca condivideranno la loro esperienza di security automation applicata alla digital transformation, dove il tempo di reazione è “veramente denaro”.

Tutti gli Atelier, su piattaforma online e della durata di 50 minuti, sono tenuti da esperti Clusit ed aziende, con la possibilità per il pubblico di interagire e porre domande.

L’agenda degli Atelier è disponibile QUI; la partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Se seguito in diretta e nella sua interezza, ogni Atelier dà diritto a 1 credito CPE. Dopo lo streaming, gli Atelier saranno fruibili sul sito Clusit.