Comdata Smart Hub: un modello di customer management best-in-class per la nuova era del lavoro da remoto



Comdata, provider di servizi innovativi nel Customer Management a livello globale, ha sviluppato un nuovo modello di soluzioni per il customer management BPO nell’era del lavoro da remoto, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei propri clienti e l’ambizione di prevedere le necessità dei consumatori, in qualsiasi luogo nel mondo e per ogni settore industriale: Comdata Smart Hub.

Questo nuovo modello di customer management è in grado di mettere al proprio centro sia le necessità delle aziende sia le aspettative dei consumatori, grazie a una migliore integrazione tra gestione delle operazioni, sicurezza dei dati e continuità operativa nel contesto del “new normal”.

Comdata ha consolidato la propria esperienza nel lavoro da remoto, implementato durante la pandemia, e l’ha trasformata in un modello che potrà essere adottato in via permanente, facendo leva su un grande numero di dipendenti altamente qualificati e operativi da remoto.

Ogni dipendente è dotato degli strumenti digitali più innovativi per la customer interaction: grazie al cloud, i clienti possono interagire virtualmente con i team di Comdata in ogni momento, in modo da ottenere soluzioni a misura delle richieste dei consumatori. Comdata ha sviluppato internamente questa complessa rete di interazioni grazie alla sua Digital Division, essendo convinta da tempo che la tecnologia debba agire in modo impercettibile per favorire un’esperienza senza soluzione di continuità ai consumatori nella loro customer journey, garantendo inoltre i più alti standard di sicurezza. Comdata Smart Hub è stato sviluppato sulla base delle migliori pratiche per processi di selezione e inserimento del personale, formazione e coaching da remoto. Inoltre, Comdata Smart Hub permette di estendere il modello di customer management tradizionale, fisico e in loco, in un ambiente virtuale e iperconnesso.

“Comdata ha colto le “lezioni” della pandemia e le ha trasformate in un modello innovativo e avanzato, Comdata Smart Hub. Questo nuovo modello promuove un cambiamento olistico nel customer management BPO, proponendo un mix equilibrato che contempla, da un lato, le più elevate competenze delle nostre risorse e l’attenzione alle loro esigenze personali e, dall’altro, l’uso delle tecnologie più innovative. In questo modo, Comdata Smart Hub è in grado di rispondere alle crescenti aspettative delle imprese di tutto il mondo e di ogni settore in termini di flessibilità e soluzioni sempre più personalizzate”, afferma Alessandro Zunino, CEO del Gruppo Comdata.