Cortex XSOAR Marketplace di Palo Alto Networks consente alle aziende di scoprire e condividere le innovazioni di orchestrazione apportate da un ecosistema di esperti, estende il ROI degli investimenti in sicurezza e indirizza i nuovi casi d’uso dell’automazione

Palo Alto Networks, specialista globale della sicurezza informatica, presenta un marketplace per Cortex XSOAR, la sua piattaforma per l’orchestrazione, l’automazione e le risposte alle minacce che consente di semplificare e armonizzare le operazioni di sicurezza in tutta l’azienda.

Il lancio del Marketplace Cortex XSOAR permette di migliorare la capacità dei clienti di comprendere, implementare e utilizzare al meglio l’automazione all’interno dell’organizzazione, oltre a consentire loro di attingere a una vasta comunità di esperti del settore per risolvere le loro sfide più difficili in materia di automazione della sicurezza, scegliendo pacchetti di contenuti che sono stati sottoposti a rigorosi controlli di qualità da parte di Palo Alto Networks e già valutati dai clienti.

“La collaborazione nella comunità cyber è fondamentale per difendersi dagli attacchi avanzati. Quando le organizzazioni condividono best practice, strumenti e procedure, tutti ne traggono vantaggio”, spiega Jon Oltsik, analista principale senior e fellow di Enterprise Strategy Group (ESG). “I sistemi SOAR già integrano e automatizzano processi e tecnologie chiave, e ora il Marketplace XSOAR di Cortex può amplificare ulteriormente il valore della comunità della piattaforma SOAR rendendola più efficace per tutti”.

“Cortex XSOAR consente ai nostri clienti di risolvere complessi problemi di sicurezza e di sfruttare al meglio i loro investimenti esistenti”, dichiara Slavik Markovich, Senior Vice President of Product Management, Cortex XSOAR di Palo Alto Networks. “Con il nuovo Marketplace Cortex XSOAR, i clienti possono sfruttare gli esperti del settore e la potenza della comunità per affrontare con successo i loro casi di utilizzo più difficili”.

Il Marketplace Cortex XSOAR dispone di pacchetti di contenuti di molti noti fornitori del settore della cybersecurity, rendendo disponibili ai clienti oltre 450 integrazioni già esistenti.

Palo Alto Networks invita gli esperti a sviluppare nuovi playbook di orchestrazione nel più grande hackathon SOAR del mondo: Automation Rising 2020. È possibile iscriversi alla competizione virtuale e sviluppare nuovi e innovativi playbook di orchestrazione per il Marketplace Cortex XSOAR. Il concorso si svolge dal 4 agosto al 29 settembre e prevede premi per un valore di 60.000 dollari. Visitate il sito www.automationrising.devpost.com.