Palo Alto Networks annuncia la partnership strategica con Deutsche Telekom

Le due aziende collaboreranno per definire e proporre un portfolio di servizi di sicurezza gestiti basato sulle soluzioni di Palo Alto Networks per i clienti enterprise

Palo Alto Networks, specialista globale nella cybersecurity, ha siglato una partnership con Telekom Security, la divisione managed security services di Deutsche Telekom, per supportare le aziende ad affrontare in completa sicurezza il proprio percorso di evoluzione digitale. Insieme, le due aziende svilupperanno e metteranno a disposizione un’offerta di servizi e operation di sicurezza gestiti per la protezione di cloud e reti.

Il portfolio sarà gestito in modo congiunto e basato sulle soluzioni di Palo Alto Networks. Le soluzioni includono:

Next-generation firewall virtuale gestito basato su Strata per cloud privati e pubblici: VM-Series, un form factor virtualizzato del Next-Generation Firewall di Palo Alto Networks, sarà disponibile per l’implementazione in ambienti cloud pubblici e privati, tra cui Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba Cloud e VMware NSX. VM-Series è potenziato attraverso l’automazione infrastructure-as-a-code per l’implementazione e la configurazione, riducendo così la complessità per i clienti.

Sicurezza cloud completa basata su Prisma Cloud: il nuovo servizio utilizzerà Prisma Cloud, l’unica Cloud Native Security Platform (CNSP) che fornisce funzionalità best-in-class in tutte le aree principali tra cui visibilità, gestione e compliance, compute security, protezione di reti e identità. Prisma Cloud consente alle aziende di integrare la sicurezza in modo immediato e per tutto il ciclo di vita delle applicazioni, garantendo prevenzione, individuazione e risoluzione dei problemi.

Accesso remoto e mobile gestito e protetto basato su Prisma Access: i clienti potranno fare affidamento su Prisma Access, la piattaforma di Secure Access Service Edge (SASE) più completa sul mercato, per proteggere tutte le sedi remote e gli utenti connessi da mobile. Tutto questo sarà possibile grazie all’architettura scalabile cloud native di Palo Alto Networks, che unisce la sicurezza enterprise a una rete scalabile a livello globale.

Threat detection e response gestite basate su Cortex: il servizio utilizzerà la suite operativa di sicurezza Cortex di Palo Alto Networks per gestire il SOC di Telekom Security, consentendo la rapida rilevazione delle minacce e una risposta tempestiva ai clienti, grazie a strumenti quali orchestrazione, automazione e machine learning. Cortex XDR mette a disposizione dei clienti una piattaforma avanzata di detection e response che integra in modo nativo i dati dalla rete, dagli endpoint al cloud, per rilevare e mitigare gli attacchi sofisticati. In aggiunta, Cortex XSOAR, la piattaforma di security orchestration e automation, semplificherà la gestione e la risposta agli incidenti per gestire I SOC in modo più efficiente.

“Gli hacker tentano di accedere a cloud, reti e cellulari aziendali in modo sempre più pressante e gli attacchi stanno diventando ancora più sofisticati,” sottolinea Dirk Backofen, SVP e responsabile di Telekom Security. “Palo Alto Networks è un’azienda innovativa, un punto di riferimento per le tecnologie di sicurezza e saremo quindi in grado di neutralizzare gli attacchi in modo ancora più efficace e in tempo reale.”

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership strategica con Deutsche Telekom e Telekom Security per supportare i clienti a realizzare il percorso di trasformazione digitale e la migrazione al cloud in completa sicurezza,” afferma Christian Hentschel, Presidente di Palo Alto Networks EMEA. “In un panorama attuale che vede le minacce in costante crescita, i clienti enterprise e i service provider richiedono soluzioni e servizi di sicurezza completi, integrati, end-to-end e altamente automatizzati e questa partnership soddisferà questa esigenza.”