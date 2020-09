Cresce in modo significativo la capacità globale della divisione Global Data Centers di NTT in India, UK, Giappone, Stati Uniti, Germania, Malesia e Indonesia

La divisione Global Data Center di NTT sta estendendo la propria piattaforma di co-location data center globale con nuove facilities nei principali mercati strategici. NTT, fornitore di data center attivo a livello globale, gestisce una piattaforma che serve più di 500.000 mq di spazi di co-location in 160 data center situati in più di 20 paesi e aree geografiche.

“Le organizzazioni moderne richiedono una piattaforma globale in continua espansione per raggiungere i crescenti obiettivi di business digitale,” ha affermato Masaaki Moribayashi, Senior Executive Vice President, Services per NTT “Ecco perché continuiamo ad ampliare il nostro portfolio per poter offrire i migliori data center sia nei mercati esistenti, sia in nuovi mercati complementari, che integrano la nostra presenza geografica mondiale.”

Nel soddisfare la crescente richiesta del mercato, NTT si impegna anche a rispettare, dove possibile, le best practices di sostenibilità per lo sviluppo della propria piattaforma di data center globale.

“In virtù degli investimenti realizzati da NTT per un futuro sostenibile per il nostro pianeta, tutti i nostri nuovi data center saranno configurati per consentire ai clienti di utilizzare l’energia rinnovabile, se lo desiderano”, ha aggiunto Moribayashi. “I nostri data center sono strategicamente posizionati per supportare ecosistemi interconnessi nei più importanti hub aziendali e governativi del mondo e includeranno la più recente tecnologia per data center in termini di sicurezza, affidabilità ed efficienza energetica”.

La divisione Global Data Centers di NTT si arricchirà presto di nuove capacità data center in India, UK, Giappone, Stati Uniti, Germania, Malesia e Indonesia. Una volta completati, questi data center forniranno oltre 400 megawatt (MW) in questi mercati.

Mumbai, India

NTT sarà operativa con il nuovo Mumbai 7 Data Center entro il terzo trimestre 2020 all’interno del proprio campus di Chandivali. Il Mumbai 7 Data Center offrirà 25 MW e sarà il terzo data center del campus di Chandivali, per un totale di 61 MW, completamente connesso con fibra. Inoltre, questo data center è a solo 15 minuti di distanza dal Chhatrapati Shivaji International Airport di Mumbai.

Londra, UK

L’apertura del nuovo London 1 Data Center di NTT Ltd. è prevista per il terzo trimestre 2020. Il London 1 Data Center è in grado di fornire 64 MW a pieno regime, con 8 MW già disponibili all’apertura della struttura. Questa facility sarà interconnessa con i cinque data center di NTT Ltd. già esistenti intorno a Londra per fornire più di 100 MW una volta terminata la nuova struttura. Il London 1 Data Center è situato a Dagenham, a est di Londra, vicino alle Docklands, l’hub Internet del Regno Unito e dorsale per la connettività globale, che facilita la maggior parte dei London Internet Exchanges (LINX’s).

Tokyo, Giappone

Per la copertura data center di NTT, NTT Communications completerà un nuovo data center che sarà operativo nel terzo trimestre 2020.

Hillsboro, Oregon, Stati Uniti – Attualmente, NTT Ltd. sta pre-affittando uno spazio all’interno del suo primo campus data center di Hillsboro, Oregon. Nel terzo trimestre del 2020, i primi 6 MW dell’Hillsboro 1 Data Center saranno disponibili come parte di un edificio già esistente che è stato riconvertito a data center di livello più alto. I 47 acri del campus di NTT Ltd. di Hillsboro potranno ospitare 5 data center per un totale di 144 MW direttamente connesso all’ultra-high count fiber ring che funge da collegamento incrociato per diversi cavi sottomarini transpacifici che riducono la latenza tra gli Stati Uniti e i crescenti mercati Asiatici.

Ashburn, Virginia, USA

Ad Ashburn, Virginia, il più ambito mercato data center a livello globale, NTT Ltd. sta realizzando il suo quinto data center. L’Ashburn 5 Data Center, su due piani, offrirà 32 MW, con 8 MW già disponibili nel terzo trimestre del 2020. Questo porterà NTT Ltd alla copertura totale di Ashburn con 108 MW disponibili dei suoi cinque edifici. Tre di questi si trovano all’interno del campus di Ashburn di NTT Ltd. di 78 acri, recintato e protetto e in grado di ospitare altre quattro strutture.

Monaco, Germania

NTT ha completato la struttura del suo secondo edificio all’interno del campus Munich 2 Data Center. L’operatività del nuovo stabile è prevista per il quarto trimestre del 2020 e, una volta ultimato, il campus fornirà ai suoi clienti 14 MW. L’area di Monaco è l’hub economico e digitale della Germania meridionale. Il Munich 2 Data Center ospiterà anche un Technology Experience Lab e sarà parte dell’ecosistema di rete e connettività scalabile di NTT.

Cyberjaya, Malesia

NTT sta realizzando il suo quinto data center presso il proprio campus di Cyberjaya, situato a 30 km di distanza dal centro di Kuala Lumpur. Il nuovo Cyberjaya 5 Data Center con i suoi 5,6 MW sarà funzionante nel quarto trimestre del 2020 ed è progettato per rispondere ai requisiti degli hyperscaler e delle aziende di fascia alta.

Chicago, Illinois, Stati Uniti

Attualmente, NTT sta pre affittando un sito di 19 acri per il nuovo campus data center di Chicago. Una coppia di edifici di due piani con una capacità di 36 MW l’uno offriranno a pieno regime nel complesso 72 MW. Il primo edificio, il Chicago 1 Data Center, sarà attivo con 6 MW nel primo trimestre del 2021.

Jakarta, Indonesia

Una volta sviluppato, il nuovo campus di NTT Ltd. a Bekasi, Indonesia, offrirà una capacità di 45 MW di carico IT critico. Il nuovo campus, noto come Indonesia Jakarta 3 Data Center, sarà il più grande data center in Indonesia, la cui apertura è prevista nella prima metà del 2021.

Per il prossimo anno NTT prevede anche lo sviluppo di nuovi data center a Johannesburg, Silicon Valley, Madrid e Phoenix, così come l’aggiunta di capacità a Mumbai, Londra, Vienna, Zurigo, Berlino e Francoforte.