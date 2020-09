Per IDC SAP Business One è la soluzione leader a livello mondiale nel SaaS e nel mercato dell’ERP in cloud per le piccole organizzazioni

SAP ha reso noto che International Data Corporation (IDC) ha posizionato SAP Business One, la piattaforma ERP di SAP creata per le piccole imprese, come soluzione leader a livello mondiale nel software-as-a-service (SaaS) e nel mercato delle applicazioni ERP in cloud per le piccole organizzazioni.

Inoltre, le soluzioni SAP Business ByDesign e SAP Business One sono state riconosciute nella categoria dei principali player nello studio IDC MarketScape 2020 che analizza il mercato mondiale delle applicazioni ERP SaaS e in cloud per il midmarket.

Nelle sue analisi, IDC dichiara che “SAP Business ByDesign è facile da utilizzare, con oltre 500 report standardizzati, dozzine di KPI precompilati e analitycs in tempo reale”. Inoltre, i report sottolineano questo aspetto: “Le reference hanno indicato che questa è una delle migliori aziende tecnologiche che comunica i propri obiettivi e la roadmap futura”.

Con le PMI che rappresentano circa l’80% della sua base clienti, SAP ha ben chiara la necessità di ottimizzare e semplificare i processi IT.

SAP Business One è il software di punta di SAP per le piccole imprese che semplifica e aggiunge intelligenza ai processi di business, inclusi quelli finanziari, senza gravare sui responsabili IT.

SAP Business ByDesign è una soluzione ERP in cloud che offre intelligenza e automazione alle aziende di fascia media in rapida crescita e consente una gestione agile delle risorse finanziarie, logistica, approvvigionamento, spedizioni e risorse umane.

Nei report di IDC, entrambe le soluzioni sono state riconosciute per favorire processi di trasformazione digitale e migliorare i servizi offerti ai clienti.

Al recente SAP Global Partner Summit, SAP ha annunciato 12 mesi di accesso gratuito ai partner per testare e dimostrare i sistemi su SAP Business ByDesign e SAP S/4HANA Cloud con l’obiettivo di aiutare i partner ad accelerare la ripresa dei propri clienti.

Come riferito in una nota ufficiale da Adriano Ceccherini, Direttore Mercato PMI, SAP Italia e Grecia: «SAP ritiene che i risultati di business di maggior successo debbano sempre guidare la strategia software, non viceversa. Il nostro ruolo è quello di fornire soluzioni intelligenti che soddisfino le esigenze specifiche dei nostri clienti PMI in termini di agilità e flessibilità per aiutarli ad ottenere performance positive. Le nostre soluzioni intelligenti consentono inoltre alle PMI di diventare leader di mercato in grado di guidare l’innovazione, avere un impatto nel settore dove operano e offrire esperienze uniche, anche in tempi di incertezza».

Lo studio MarketScape di IDC fornisce valutazioni quantitative e qualitative dettagliate per diversi mercati tecnologici basati su numerosi criteri che incidono sul successo del mercato di un vendor.

Ogni pubblicazione IDC MarketScape è basata sulle risorse di ricerca globali di IDC e una rigorosa metodologia di punteggio.