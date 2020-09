Dal 19 al 21 ottobre si parlerà del futuro della protezione informatica nell’evento virtuale messo a punto da Acronis

I prossimi 19, 20 e 21 ottobre, si terrà l’Acronis Global Cyber Summit 2020, un’esperienza online gratuita che vedrà la partecipazione dei massimi esperti del settore per condividere le loro vision e discutere sul futuro della cyber protection.

Lanciato lo scorso anno, il Global Cyber Summit di Acronis riunisce fornitori di servizi, rivenditori a valore aggiunto, CIO e ISV, ed è il più grande raduno al mondo di esperti del settore pronti a condividere approfondimenti e progressi nel campo della protezione informatica.

Workshop per un’esperienza interattiva

Con workshop studiati per offrire un’esperienza interattiva, i partecipanti al Summit acquisiranno strumenti, competenze teoriche e indicazioni pratiche approfittando dello scambio tra colleghi e della possibilità di stabilire contatti con luminari del settore.

I protagonisti dell’Acronis Global Cyber Summit

In cima alla lista degli speaker di quest’anno c’è René Bonvanie, veterano e visionario del settore. Basandosi su oltre 35 anni di esperienza nel settore della sicurezza informatica e del software, inclusi i successi di Palo Alto Networks, Business Objects, Veritas e Oracle, esplorerà le opportunità dirompenti create dal mercato della protezione informatica.

Con la sua presentazione all’Acronis Global Cyber ​​Summit 2020, condividerà le sue esperienze con una prospettiva unica su come la disruption sia la chiave per la prossima generazione di sicurezza informatica.

Il Global Cyber ​​Summit 2020 includerà anche un intervento di Sir Julian King. In qualità di ex commissario europeo per l’Unione della sicurezza ed ex ambasciatore britannico in Francia e Irlanda, Sir Julian è appassionato di sicurezza informatica e di ciò che significa per il mondo di oggi.

Altri importanti esperti di IT, canale e sicurezza informatica che parleranno al Summit, saranno:

Larry Walsh – CEO and Chief Analyst, The 2112 Group

Rayanne Buchianico – Owner, ABC Solutions

Rich Freeman – Executive Editor, ChannelProNetwork

Joel Zaidspiner – Associate Publisher, ChannelPro-SMB Magazine

Jay McBain – Principal Analyst, Forrester

Robyn Westervelt – Research Director, IDC, Security & Trust

Carole Theriault – CEO, Tick Tock Social Limited

Questi importanti esperti saranno affiancati da dirigenti Acronis che condivideranno i progressi tecnici e le opportunità di business della protezione informatica.

La lista completa dei protagonisti del Global Cyber Summit è disponibile QUI.

Saranno più di 30 sessioni articolate su quattro percorsi, i cui temi spazieranno dalla definizione di prezzi e profitti alle moderne strategie e tattiche di vendita e di marketing, dai suggerimenti per trasformare il canale IT ai casi di studio per sviluppatori e alle best practice per le valutazioni della sicurezza informatica.

Gli interventi, i dibattiti e i workshop prenderanno in esame il panorama attuale della sicurezza informatica, le minacce che si prevedono per l’anno prossimo e i metodi per promuovere con efficacia soluzioni di sicurezza.

Protagonisti saranno esperti del canale IT come Amy Babinchak, Microsoft MVP e titolare di Harbor Computer Services, Third Tier e SellMyMSP, Erick Simpson, che ha creato, visto crescere e venduto uno dei primi MSP “Pure Play” del settore, ha fondato la MSP University e creato la metodologia MSP Mastered per il miglioramento delle prestazioni delle aziende di servizi gestiti, e Amy Luby, Acronis Chief Channel Evangelist.

Acronis #CyberFit Academy training e certificazioni

Durante il primo giorno dell’Acronis Global Cyber ​​Summit 2020, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una formazione professionale guidata dagli esperti di protezione informatica di Acronis.

Queste sessioni di formazione consentiranno ai professionisti IT e di canale di acquisire competenze approfondite e certificate nelle soluzioni Acronis.

L’evento ha già aperto le iscrizioni. Per accedervi, cliccate QUI.