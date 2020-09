Realizzata con la tecnologia Google Cloud, la suite di Business Intelligence di FiloBlu sarà presentata in un Live Webinar domani, martedì 22 settembre

FiloBlu, tra le prime società di consulenza a dotarsi di un sistema integrato per l’analisi avanzata, lancia la suite di Business Intelligence realizzata con la tecnologia Google Cloud.

Il Live Webinar di presentazione della Business Suite si terrà domani, martedì 22 settembre, alle ore 12.

Si tratta di una soluzione unica di analisi strategica per la business growth attraverso Big Data, Machine Learning e Intelligenza Artificiale.

Del tutto “plug and play” la nuova nata accelera la crescita del business dei brand e si basa sull’apprendimento automatico del machine learning, sull’intelligenza artificiale e sulla data driven knowledge per avere a disposizione tutti i dati in tempo reale e in un’unica applicazione iper funzionale.

La suite

Formata da una serie di tecniche, processi e strumenti che trasformano i dati in informazioni di qualità, la suite supporta l’attività dei decision maker a tutti i livelli e ambiti, dal retail agli store manager, dai responsabili di marketing fino agli addetti amministrativi.

In tal senso, FiloBlu – da sempre avamposto dell’innovazione – ha sviluppato una soluzione di Business Intelligence per la gestione, analisi e interpretazione dei dati, capace di offrire alle aziende un ampio ventaglio di servizi tailor-made e di facilitare la comprensione delle informazioni. Uno strumento potente e intuitivo, pensato per essere utilizzato quotidianamente, costruendo giorno dopo giorno le basi per una strategia mirata ed efficace.

La personalizzazione dell’offerta e la lettura dei trend sono infatti considerati dalla società leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di business, come ad esempio l’aumento del conversion rate.

Tra le specificità che la società è in grado di offrire grazie alla Business Intelligence si contano la connessione, l’integrazione e la centralizzazione di tutte le fonti dati aziendali in un unico strumento, oltre che il miglioramento e l’accelerazione dell’attività di analisi, per il raggiungimento di efficaci soluzioni. Ma anche il supporto all’analisi da parte di una company con una profonda conoscenza del mondo digitale e del business a 360 gradi. O la possibilità di report personalizzati, grazie alle ultime tecnologie disponibili sul mercato per un maggiore controllo dei dati e delle specifiche attività del brand.

Il risultato è una sistema di analisi integrato, data-driven e chiavi in mano che attraverso le più avanzate tecnologie di machine-learning, artificial intelligence e big-data knowledge acquisitation raccoglie in real time e in one-place tutte le informazioni necessarie per l’acquisizione di dati di qualità e quindi vantaggi competitivi orientati alla business growth.

Grazie alla suite di Business Intelligence sviluppata da FiloBlu, i brand possono ora connettere con successo il proprio ecosistema fisico-digitale.

È possibile partecipare al Live Webinar di domani previa registrazione a questo link, e conferma accredito da parte degli organizzatori.