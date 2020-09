L’ingresso di Gruppo Lutech in ngena è per lo sviluppo di una Software-Defined Network globale per portare le reti SD-WAN nelle aziende di tutto il mondo

Gruppo Lutech ha annunciato la partnership con ngena (Next Generation Enterprise Network Alliance), l’alleanza tra fornitori di telecomunicazione e system integrator per lo sviluppo di una Software-Defined Network (SDN) globale che favorisca l’adozione delle reti SD-WAN presso le aziende di tutto il mondo.

Secondo un report di Dell’Oro Group, il mercato mondiale delle soluzioni per reti SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) registrerà una crescita a doppia cifra con un valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari entro il 2024. Un incremento significativo che dimostra l’efficacia dell’approccio Software Defined applicato a contesti di networking, in particolare su Wide Area Network.

Il buono della SD-WAN e di ngena

La tecnologia SD-WAN permette di contenere i costi rendendo il traffico indipendente dalla particolare tipologia di rete. Grazie a un’efficace orchestrazione applicativa dei carichi, inoltre si registra un forte incremento delle prestazioni e, infine, si garantisce scalabilità ed efficienza anche in ambienti misti (cloud ibridi o multicloud), con notevole semplificazione dell’esperienza utente in modalità SaaS (Software-as-a-Service) e della gestione della rete da parte dei team It aziendali.

I partner dell’alleanza ngena offrono alle aziende clienti soluzioni complete per la realizzazione di una rete SD-WAN basate principalmente su tecnologie Cisco-Viptela e Cisco Meraki, leader di offerta per il networking in ambienti cloud e di virtualizzazione. La combinazione di queste tecnologie con il valore aggiunto fornito dai system integrator partner di ngena, garantisce alle aziende clienti un accesso facile, sicuro, stabile e scalabile alle reti aziendali e un servizio di supporto di altissima qualità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gianluigi Citterio, Technology Presales Director del Gruppo Lutech: «Entrare a far parte dell’alleanza ngena rappresenta una grande opportunità per il Gruppo Lutech e ci permetterà di ampliare il raggio d’azione, raggiungendo nuove regioni geografiche in Europa o nel mondo, proseguendo così nell’espansione del brand Lutech al di fuori dei confini italiani».

Focus sullo sviluppo dei processi open

La Next Generation Enterprise Network Alliance, fondata a Francoforte nel 2016, può contare su più di 40 partner e 19 data center hub distribuiti in 200 regioni nel mondo, grazie ai quali può perseguire gli obiettivi di una piena interoperabilità multi-vendor e della totale indipendenza dalla rete.

L’alleanza ngena pone, inoltre, una particolare attenzione allo sviluppo dei processi open e alla piena collaborazione tra partner in modo da fornire la più ampia disponibilità di soluzioni personalizzate realizzate in base alle singole esigenze di business.

Il Gruppo Lutech intende giocare un ruolo da protagonista all’interno della partnership, mettendo a disposizione di tutti i partner la propria competenza di progettazione e di integrazione nella realizzazione di progetti di infrastruttura It presso diverse aziende italiane di dimensioni medio-grandi. Lo storico rapporto di partnership con Cisco e i vendor leader nell’ambito delle soluzioni per il networking, garantiscono la massima disponibilità di offerta e la completa aderenza alle richieste del mercato.

Ancora per Citterio: «Il valore aggiunto fornito dal nostro portafoglio di Managed Services insieme alla disponibilità di uno dei Service Operation Center più innovativi in Italia, consentirà al Gruppo Lutech di fornire alle aziende clienti dell’alleanza ngena una competenza a 360 gradi che spazia dalla fase di assessment fino ai servizi completi di gestione della rete aziendale da remoto».